Eine herrliche Sauerei!

Foto: Thomas Albdorf

Das Kochkollektiv The Healthy Boy Band ist unter die Magazinmacher gegangen. In The Healthy Times wird das Thema Kulinarik in Wort und Bild auf ganz und gar andere Weise präsentiert, als man es von herkömmlichen Magazinen kennt. Rezepte gibt es auch!

"The Healthy Times", VFMK, 18 Euro, erhältlich via vfmk.org/de/shop/the-healthy-times oder im Buchhandel bestellbar





Roter Blitz

Minirock von Acne Foto: Hersteller

Wer Abwechslung zur Jogginghose sucht, sollte zum Kontrastprogramm greifen: Minirock von Acne, vorn Leder, hinten Denim. 400 Euro

www.acnestudios.com





Klare Sicht

Modell "The Steady" von Viu Foto: Hersteller

Wer lange vor dem Bildschirm sitzt, braucht mehr als nur eine Brille. Wie wäre es mit dem Modell "The Steady" von Viu? 205 Euro

www.shopviu.com





Leise Sohle

Schuhe von Allbirds Foto: Hersteller

Amerikanische Hollywoodstars lieben die nachhaltige US-Schuhmarke Allbirds bereits. Nun wird sie auch hier entdeckt. 80 Euro

www.allbirds.com





Gute Vorbereitung

Lotion von Chanel Foto: Hersteller

Chanel hat seine Kosmetiklinie "Le Lift" um eine Lotion und ein Serum erweitert. Das bringt Feuchtigkeit in die Haut und reduziert Falten. 65 Euro

www.chanel.com





Abstraktes Muster

Handtasche von Louis Vuitton Foto: Hersteller

Das Unternehmen Louis Vuitton hat den Schweizer Künstler Urs Fischer engagiert. Dabei kam diese Handtasche heraus. 1180 Euro

www.louisvuitton.com

(RONDO, 22.1.2021)