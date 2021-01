Alkoholfreie Alternative zu Gin und Co: Ceders’s Crisp. Foto: Hersteller

Mit den Neujahrsvorsätzen ist das immer so eine Sache. Weniger zu essen oder mit dem Rauchen aufzuhören macht nämlich genauso wenig Spaß wie auf Alkohol zu verzichten.

Zugegeben, solange Bars und Restaurants geschlossen sind, erspart man sich die abfälligen Blicke der Tischnachbarn beim Bestellen von Soda-Zitron und Obi-Leitung. Für bessere Zeiten in trinkfreudiger Gesellschaft halten Craig Hutchinson und Maria Sehlström aus Schweden aber bereits eine alkoholfreie Alternative zu Gin und Co bereit, die so gar nicht nach Verzicht schmeckt. Für Ceder’s werden alle Botanicals wie Wacholder, Gurke und Kamille einzeln destilliert und extrahiert und erst dann zu Ceders’s Crisp zusammengeführt.

Sensorikexperte und Cocktail-Aficionado Reini Pohorec mixt zum Beispiel 5 cl Ceder’s Crisp mit 1 cl Limettensaft, 1 cl Holunderblütensirup, 5 Spritzern alkoholfreiem Rosmarin-Bitter und etwas Soda. Auf Eis mit Rosmarin und Minze garniert, vermisst man bei diesem Drink rein gar nichts außer die Kopfschmerzen am nächsten Tag. So schwer ist es also scheinbar doch nicht mit den nüchternen Neujahrsvorsätzen. (Alex Stranig, RONDO, 29.1.2021)