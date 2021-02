Tomatensauce "Salsa Paradiso" Foto: Lukas Friesenbichler

Neben Homeoffice und -schooling mehrmals täglich Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen ist herausfordernd. Umso besser, wenn es Fertigprodukte gibt, die richtig gut schmecken und ohne lange Zutatenlisten auskommen.

Wie die Tomatensauce "Salsa Paradiso" von Hermina Deiana. Sie wird in Italien produziert und in Deutschland via Webshop vertrieben. Seit kurzem ist nun auch die Lieferung nach Österreich möglich. (Petra Eder, RONDO, 2.2.2021)