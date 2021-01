Der "Microsoft Flight Simulator" soll im Sommer für Xbox Series X/S erscheinen.

Ohne genaue Daten nennen zu wollen, kündigt Microsoft für das Jahr 2021 dutzende neue Spiele an. Darunter finden sich prominente Namen wie Halo, aber auch zahlreiche neue Marken. Insgesamt scheint ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Jahr auf Xbox-Besitzer zu warten.

Optimistisch denken



Mit über 20 internen Entwicklerstudios scheint Microsoft sehr optimistisch in das neue Jahr zu gehen. Von möglichen Verschiebungen will man noch nicht sprechen, wie das etwa Sony bereits subtil getan hat. Auf einen Monat oder gar einen Tag, wie das in den vergangenen Jahren oft selbstverständlich war, will man sich beim US-Konzern aber bei den wenigsten Spielen festlegen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass zumindest ein Teil dieser potenziellen Hochkaräter in den nächsten Monaten für freudige Stunden sorgen wird.

CrossfireX

System: Xbox Series X/S



Erscheint: 2021



Seit 14 Jahren gibt es die Crossfire-Franchise bereits, und rund 650 Millionen Spieler machten das Spiel zu dem meistgespielten PC-Spiel überhaupt. Als Shooter soll CrossfireX demnächst auch die Xbox erobern, inklusive einer spannenden Story für Solisten, aber auch diversen Multiplayer-Modi. Letztere profitieren von der Eigenheit des Spiels, nämlich zwei große Fraktionen aufeinander loszulassen, wobei sich jeder Spieler früh für eine Seite entscheiden muss. Das klassische Militärsetting und massig Action ist jetzt auf der Konsole zwar bereits vertreten, CrossfireX sieht aber jetzt schon nach einem starken Vertreter des Action-Genres aus und wird sicher auch auf der Xbox seine Fans finden. Nach zahlreichen Ankündigungen sollte ein Release 2021 realistisch sein.



The Gunk

System: Xbox One, Xbox Series X/S, PC



Erscheint: 2021



Ein Geheimtipp könnte The Gunk werden. Die Entwickler hinter den sehr erfolgreichen Steamworld-Spielen arbeiten gerade an einem neuen Action-Titel, bei dem ihr einen von einem Parasiten befallenen Planeten retten müsst. Da die Entwickler bereits bewiesen haben, mehrere Genres zu beherrschen, darf man sich auch bei The Gunk verschiedene Einflüsse erwarten. Neben Sprungeinlagen und Rätseln wird man sich auch mit diversen Waffen gegen verschiedenste Gegner wehren müssen. Ein Release in diesem Jahr scheint nach den ersten Spieleindrücken möglich.



Halo Infinite

System: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Erscheint: 2021



Microsoft kommuniziert nach der kurzfristigen Verschiebung von Halo Infinite wohl in erster Linie aus Trotz 2021 als mögliches Erscheinungsjahr. Sollte nach der massiven Kritik am ersten Trailer tatsächlich das Spiel rundum erneuert werden, wird sich das nächste Abenteuer des Master Chiefs wohl noch ein wenig hinziehen. Speziell deshalb, weil es das bisher ambitionierteste Halo sein soll und ein Scheitern der für Microsoft so wichtigen Marke keine Option ist.

Microsoft Flight Simulator

System: Xbox Series X/S (für PC bereits erhältlich)

Erscheint: Sommer 2021

Auf dem PC bereits seit vergangenem Jahr erhältlich, soll der Microsoft Flight Simulator auch auf der Xbox flugbegeisterte Spieler über die Wolken dieser Welt gleiten lassen. Einem Flugplan folgend oder einfach die Welt erkundend, können Hobbypiloten in diverse Flugzeuge steigen und die realistische Optik genießen. Das Spiel wird aufgrund der hohen Hardware-Ansprüche nicht mehr für die Xbox One erscheinen, sondern exklusiv für die aktuelle Generation Xbox Series X/S. Als Erscheinungsdatum wird im Sommer 2021 genannt. Da das Spiel "nur" umgesetzt werden muss, klingt das durchaus realistisch.

Scorn

System: Xbox Series X/S, PC

Erscheint: 2021

Die ersten visuellen Eindrücke zu diesem Horrorspiel erinnern an Alien-Designs des bereits verstorbenen Künstlers H.R. Giger. In Scorn erlebt man eine Welt, die dem Spieler unbekannt ist und erst langsam erkundet werden muss. Sowohl Puzzles als auch Action-Passagen sollen Spieler ohne Angst vor Horror gut unterhalten. Speziell das sehr organische Design und das offenbar nicht alltägliche Gameplay machen neugierig. Leider hat man bis auf einen kurzen Gameplay-Trailer im Oktober 2020 noch nicht viel von dem Spiel gesehen, weshalb eine Verschiebung ins Jahr 2022 nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Shredders

System: Xbox Series X/S (andere Systeme sollen später folgen)



Erscheint: 2021

Snowboard-Spiele haben eine lange Tradition auf Spielekonsolen. Amped, SSX und zuletzt Steep hatten große Fangemeinschaften – und die will jetzt Shredders abholen. Entwickelt von I-Illusions, wartet auf den Spieler eine beeindruckende Optik und akkurate Schnee-Physik, wenn er Berge hinuntergleitet oder Tricks vollführt. Der Anspruch soll auch Profis fordern, der Einstieg dafür einfach ausfallen. Wirklich neue Features wird Shredders dem Genre wohl nicht hinzufügen, aber mit Herausforderungen und Multiplayer-Modi zumindest ausreichend Inhalt für virtuelle Snowboarder bieten. Ein Release in diesem Jahr scheint realistisch.



The Medium

System: Xbox Series X/S, PC

Erscheint: 28. Jänner 2021



Bereits mit einem Erscheinungsdatum ausgestattet, 28. Jänner 2021, wartet mit The Medium ein spannendes Horrorspiel, welches in zwei Welten gleichzeitig stattfindet. Mit ihren besonderen Fähigkeiten kann die Protagonistin sowohl in der uns bekannten als auch in einer Parallelwelt je nach Situation simultan agieren. So sieht sie Wesen in der einen Welt, die ihr bei einem Rätsel in der anderen Welt helfen. Das Konzept klingt spannend, auch wenn es schwierig sein wird, sich auf zwei Bildschirmhälften gleichzeitig zu konzentrieren. Der STANDARD wird dazu pünktlich zum Release einen Test veröffentlichen.

Tunic



System: Xbox One, PC

Erscheint: 2021

Bereits seit fünf Jahren in Entwicklung und vor zwei Jahren erstmals angekündigt, sieht Tunic nach einem vielversprechenden Indie-Game aus. Als kleiner Fuchs landet ihr am Strand einer fremden Insel und müsst diese erkunden. Das Action-Adventure ist auf einen Spieler ausgelegt und erinnert vom Konzept her stark an Spiele wie Zelda. Die Optik spricht aufgrund ihres Comic-Stils sicher auch jüngere Spieler an. Im Sommer 2020 erschien auf Steam eine sehr kurze Demo, die von der Community sehr positiv aufgenommen wurde. Da das Spiel von nur einer Person entwickelt wird, sind weitere Verzögerungen nicht ausgeschlossen, aber nachdem im Vorjahr bereits ein guter Eindruck gewonnen werden konnte, darf man die Daumen für einen baldigen Release drücken.

Twelve Minutes

System: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Erscheint: 2021

Dieser interaktive Thriller zeigt uns ein romantisches Dinner, das jäh von einem Eindringling unterbrochen wird. Nachdem eine der Personen im Raum gestorben ist, startet das Spiel neu. Der Spieler hat nun zwölf Minuten, um den Ausgang der Geschichte zu verändern. Mit bekannten Schauspielern wie Willem Dafoe und Daisy Ridley wird Twelve Minutes zu einem Adventure der besonderen Art. Auf der Fachmesse E3 2019 bereits vorgestellt, stehen die Chancen gut, dass das Spiel wirklich in diesem Jahr erscheinen wird.

Warhammer 40K: Darktide

System: Xbox Series X/S, PC

Erscheint: 2021

Nach den beiden Warhammer-Vermintide-Teilen wagen sich die Entwickler von Fatshark nun an das 40k-Universum heran. Wieder werden sich bis zu vier Spieler mit zahlreichen Horden an Gegnern messen müssen. Das bisher schon ausgefeilte Nahkampfsystem wird um neue Schusswaffen erweitert, um die 40k-Erfahrung perfekt zu machen. Der übertriebene Einsatz von Blut und absurden Boss-Gegnern macht Darktide vor allem für erwachsene Spieler, die auch mit dem Universum etwas anfangen können, interessant. Da das letzte Projekt von Fatshark erst zwei Jahre zurückliegt, wird ein Release 2021 in jedem Fall eine Herausforderung für das Entwicklerstudio.



Rest vom Fest

Neben diesen Titeln werden laufend neue Spiele angekündigt oder ältere bestätigt. Eine komplette Liste wird es deshalb wohl nie geben. Spiele von Herstellern wie Ubisoft oder Electronic Arts, die für alle oder zumindest mehrere Systeme erscheinen, sind hier natürlich nicht aufgezählt. PC-Besitzer freuen sich über die Tatsache, dass es Microsoft mit der Exklusivität in Richtung PC nicht mehr so genau nimmt. (aam, 19.1.2021)