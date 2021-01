Alexandre Mazzia wurde in Marseille erhält den dritten Stern – Bekanngabe via Online-Übertragung

Alexandre Mazzia ist im neuen Guide Michelin Frankreich unter die Drei-Sterner aufgestiegen. Foto: afp/tucat

Paris – Der Gastronomieführer Guide Michelin hat mitten in der Corona-Krise ein neues Toprestaurant im Stammland Frankreich mit einem dritten Stern ausgezeichnet. "AM" des unkonventionellen Spitzenkochs Alexandre Mazzia aus Marseille bekam die Bestnote der Feinschmeckerbibel, wie deren Chef Gwendal Poullennec am Montag auf dem Pariser Eiffelturm bekannt gab.

Mazzia hatte erst vor zwei Jahren für sein Lokal mit kreativer Küche im Süden der Hafenstadt zwei Sterne erhalten. Da Cafes und Restaurants in Frankreich coronabedingt im vergangenen Jahr monatelang schließen mussten, ging Mazzia mit einem Foodtruck buchstäblich auf die Straße.

Mit Mazzias Aufstieg erhöht sich Zahl der Edellokale mit drei Sternen in Frankreich und Monaco auf 30. Michelin verzichtete in der Topliga auf Herabstufungen. Zusammen haben 638 Restaurants einen, zwei oder drei Sterne, 54 haben erstmals einen Stern erhalten.

Erstmals ein Stern für vegane Küche

Foto: afp/medouach

Unter den neuen Einsterner ist auch erstmals ein veganes Lokal: Die Autodidaktin und frühere Archäologin Claire Vallée wurde mit in ihrem Restaurant "ONA" in Arès in Südwestfrankreich in der Nähe von Bordeaux ausgezeichnet. Weiters erhält sie einen grünen Stern: damit zeichnet der Guide Michelin Lokale aus, die besonders umweltfreundlich arbeiten.

Bekanntgabe via Internet

Frankreichs Spitzengastronomie sei angesichts einer beispiellosen Krise in einer schwierigen Lage, machte Poullennec deutlich. Der Guide Michelin setzte auch Inspektoren aus internationalen Teams ein, um Lokale zu testen.

Bars, Cafes und Restaurants sind noch mindestens bis Mitte kommenden Monats geschlossen, denn das Land ist schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Einige Lokale bieten einen Liefer- oder Abholservice an. Die Sterne-Vergabe auf dem Eiffelturm fand ohne Publikum statt und wurde im Internet übertragen.

Das Pariser "Marsan" von Helene Darroze und das "La Merise" von Cedric Deckert im elsässischen Laubach bekamen erstmals zwei Sterne. Spitzenköchinnen sind weiter vergleichsweise rar; im exklusiven Club der Drei-Sterne-Feinschmeckertempel gibt es nur Anne-Sophie Pic aus dem südfranzösischen Valence.

Die Krise veranlasst auch Branchen-Champions, neue Wege einzuschlagen. Mauro Colagreco vom "Mirazur" in Menton an der Cote d'Azur richtete mit einem Unternehmer einen Feinkoststand in einer Markthalle in Monaco ein. "Wir müssen uns anpassen, Lösungen suchen", sagte der aus Argentinien stammende Drei-Sterne-Koch der Zeitung "Le Figaro" und fügte hinzu: "Das hilft, die Mannschaft in Schwung zu halten, die Hersteller zu beschäftigen, mit der Kundschaft in Kontakt zu bleiben und nicht die Hoffnung zu verlieren."

Erst im vergangenen Jahr hatte der über 120 Jahre alte Gastronomieführer der "Auberge du Pont de Collonges" des 2018 gestorbenen Küchenpapstes Paul Bocuse ihren dritten Stern entzogen und damit erhebliches Aufsehen erregt. Das Traditionshaus in der Nähe von Lyon hat seitdem nur noch zwei Sterne. "Michelin-Sterne werden nicht vererbt, man muss sie sich verdienen", lautet das oft wiederholte Credo Poullennecs. (Apa, red 19.1.2021)