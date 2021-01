Eingetunkt: Lars Eidinger ist nicht immer in einer Sprechrolle zu sehen. Foto: Vimeo

Das enge Verhältnis des Allesspielers Lars Eidinger zur Popkultur ist hinlänglich bekannt. So trat der deutsche Schauspieler bereits im Musikvideo "Diamant" von Yung Hurn als Mitglied der fiktiven Love Hotel Band auf. Auch in den Deichkind-Hits "Keine Party" und "Richtig Gutes Zeug" zeigte Eidinger beim Kampftanzen durch Berlin oder Verspeisen eines Oktopus vollen Körpereinsatz.

Die "Erschaffung Lars"

Die Zusammenarbeit mit Deichkind endete dort aber nicht. Wer kurz vor dem Lockdown im März 2020 noch das Glück hatte, ein Konzert der großen Hamburger Dada-Band live zu erleben, sah Eidinger dort in einem Vorfilm nackt an einem Kran hängen. Der Schauspieler wurde weiters in blaue Farbe – Hommage an Yves Klein – getunkt und als menschlicher Pinsel verwendet. Das dabei entstandene Bild, das eine Referenz an den Ausschnitt "Die Erschaffung Adams" aus Michelangelos Deckenfresco darstellt und den Titel "Die Erschaffung Lars" trägt, wurde bei den Konzerten auch als Bühnendeko eingesetzt. Nun wird das Opus magnum zugunsten der Corona-gebeutelten Bühnencrew von Deichkind um 149.000 Euro verkauft.

auge altona

Auf Bitten des Kunstmagazins "Monopol" ist der ganze Film der Malaktion nun eine Woche lang online abrufbar. (red, 19.1.2020)