24-jährige Ghanaer spielte zuletzt für Red Bulls New York

Samuel Tetteh Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

St. Pölten – Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat sich bis Sommer die Dienste von Stürmer Samuel Tetteh gesichert. Der 24-jährige Ghanaer, der zuletzt bei den Red Bulls New York engagiert war, wird von Salzburg zum Konkurrenten aus Niederösterreich verliehen. Mit guten Leistungen wolle er sich für Einsätze bei seinem Stammverein empfehlen, wurde Tetteh am Dienstag in einer Aussendung seines Managements zitiert. Bei Österreichs Serienmeister besitzt der Angreifer einen Vertrag bis 2022.

"Wir wollten für die bevorstehenden Aufgaben in der Offensive noch unberechenbarer werden. Mit Samuel haben wir jetzt einen Spieler gefunden, der mit seiner Technik und seiner Schnelligkeit jene Attribute mitbringt, nach denen wir gesucht haben", sagte SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer. Tetteh hatte in der Bundesliga von 2018 bis Sommer 2020 auch schon für den LASK gespielt, ebenfalls mittels Leihgeschäft. (APA; 19.1.2020)