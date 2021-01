Andrea Hall war auch für ihre jüngere Schwester Vorbild, Feuerwehrfrau zu werden. Foto: City of Fulton

Am Mittwoch liegt kurz alle Aufmerksamkeit auf Andrea Hall. Der Feuerwehrfrau kommt bei der Angelobung des US-Präsidenten die Aufgabe zu, den "Pledge of Allegiance" zu leisten: "Ich schwöre Treue auf die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden."

Danach wird vor allem ein Wort zurückbleiben: unteilbar. Denn die USA wirkten in den vergangenen Jahren wie kein anderes Land gespalten in zwei Lager, uneinsichtig und unversöhnlich.

Das Land vorwärtsbringen

Gespaltenheit prägt auch jenen Bundesstaat, aus dem die 47-Jährige kommt: Die einstige republikanischen Hochburg Georgia wurde bei der Präsidentschaftswahl im November zum Swing-State, den der Demokrat Joe Biden knapp gewann. Die Stichwahl für zwei Senatssitze im Jänner endete mit einem Doppelerfolg für die Demokraten. Der Senat wird damit bis 2022 genau 50:50 gespalten sein. Ausgerechnet.

Hall selbst will Einheit repräsentieren, will die Worte über die "unteilbare Nation" mit Leidenschaft vermitteln, sodass das Publikum sie versteht, "denn das wird nötig sein, um unser Land vorwärtszubringen", sagte sie zu CNN.

Erste Feuerwehrfrau

Ihre eigene Karriere steht symbolhaft für den Weg, den die USA in den vergangenen Jahrzehnten zurückgelegt haben, wo Chancen nun zumindest etwas fairer vergeben werden. Dass das nicht immer so war, zeigt, wie oft Hall Pionierin war: 1993 wurde sie die erste Feuerwehrfrau in der Stadt Albany, Georgia, 2004 als erste Schwarze Fire Captain bei der Feuerwehr in South Fulton. "Es war eine Herausforderung, aber ich war bereit für die Herausforderung", sagt Hall über ihren Beruf – der lange nicht nur von Männern, sondern von weißen Männern dominiert wurde.

Derzeit ist Hall auch örtliche Chefin der internationalen Feuerwehrvereinigung, eine der ersten Gewerkschaftsgruppen, die Joe Biden in seinem Wahlkampf unterstützt haben. Hall lobt Biden vor allem für seine Erfahrung und Empathie.

Superheldin als Vorbild

Auch Halls jüngere Schwester, die als ihr Gast an der Angelobung teilnimmt, ist Feuerwehrfrau. 2020 wurde sie als erste Frau und erste Schwarze Chief Fire Marshall in Savannah. Ihre Schwester sei ihr Vorbild, ihre "Superheldin" gewesen und habe ihr viele Türen geöffnet. Irgendwann muss man in den USA hoffentlich keine Superheldin mehr sein, um einen Karriereweg wie jenen von Andrea Hall beschreiten zu können. (Noura Maan, 20.1.2021)