Der 20. Jänner ist der Tag der Amtsübergabe in den USA. Die sieht 2021 etwas anders aus. Statt eines Zuschauermeers gibt es heuer nur ein Flaggenmeer, für Musik ist aber gesorgt. Foto: imago images/ZUMA Wire

Mit einem ganzen Bündel von Dekreten will Joe Biden schon an seinem ersten Tag im Oval Office Akzente setzen. Noch am Mittwoch hat der neue Präsident eine Reihe sogenannter "executive orders" unterzeichnet, die nicht der Zustimmung des Parlaments bedürfen. Die beiden wichtigsten: Er hat den von Donald Trump verfügten Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig gemacht und zum anderen ein Einreiseverbot kassiert, das sein Vorgänger für Bürger islamisch geprägter Länder, etwa des Iran, Libyens oder Syriens, verfügt hat. Darüber hinaus hat er bereits skizziert, was er sich für seine ersten 100 Tage im Weißen Haus vorgenommen hat.

Corona-Pandemie: Bis Ende April sollen 100 Millionen Amerikaner gegen das Virus geimpft werden. Die Nationalgarde wird eingesetzt, um quer durchs Land provisorische Impfzentren zu errichten. In Gebäuden des Bundes, in Flugzeugen, Zügen und Fernbussen soll eine Maskenpflicht gelten. Der Kongress soll ein 1,9-Billionen-Dollar-Paket beschließen, damit der Kampf gegen die Epidemie finanziert werden, den Amerikanern über den nächsten Krisenabschnitt geholfen und die Konjunktur angekurbelt werden kann. So soll es Direktzahlungen in Höhe von 1.400 Dollar pro Kopf geben. Damit das Parlament entsprechende Gesetze verabschiedet, müssen die Demokraten angesichts einer hauchdünnen Mehrheit im Senat geschlossen hinter ihrem Präsidenten stehen. Da Biden das Überparteiliche betont, wäre es symbolisch von enormer Bedeutung, wenn auch der eine oder andere Republikaner dafür stimmt.

Die wichtigsten Punkte