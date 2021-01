Tagesüberblick Coronavirus

Deutschland verlängert Lockdown bis 14. Februar, 1.486 Neuinfektionen in Österreich

Israel verzeichnet Impfrekord und Höchststand an Neuinfektionen gleichzeitig. Etwa 25.000 Menschen in Österreich mehr in Kurzarbeit als in Vorwoche. Die Corona-News im Überblick