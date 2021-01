Re: Frauen gegen Lukaschenko, Streif: One Hell of a Ride, Dok1: Heidelbeere gegen Avocado, Weltjournal über USA und krankes Gesundheitssystem – dazu die Radiotipps

Schwört einem Hai Rache, der seinen Kollegen auf dem Gewissen hat: Bill Murray als Meeresforscher Steve Zissou in "Die Tiefseetaucher", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Foto: Buena Vista International / Philippe Antonello

19.40 REPORTAGE

Re: Frauen gegen Lukaschenko – Belarussinnen kämpfen im Exil Die Reportage begleitet den Kampf junger belarussischer Dissidentinnen im Nachbarland Litauen, darunter auch die bekannte Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Bis 20.15, Arte

20.15 ABENTEUERKOMÖDIE

Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou, USA 2004, Wes Anderson) Der Meeresforscher Steve Zissou (Bill Murray) verliert seinen Kollegen bei einem Haiangriff und schwört Rache. Willkommen in der wunderbaren, in diesem Fall von der Ozeanforscherlegende Jacques Cousteau inspirierten und wie immer mit einem formidablen Soundtrack garnierten Welt von US-Regisseur Wes Anderson! Bis 22.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Streif: One Hell of a Ride(A 2014, Gerald Salmina, Tom Dauer) Was macht die Streif so speziell? Die Filmemacher Gerald Salmina und Tom Dauer haben fünf Athleten bei ihrer zwölfmonatigen Vorbereitung auf das Rennen in Kitzbühel begleitet und beleuchten auch die Geschichte der Streif. Bis 22.20, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Heidelbeere gegen Avocado – Unser Superfood Zwar haben exotische Beeren, Samen und Früchte hinsichtlich gesunder Ernährung ein gutes Image. Allerdings hinterlassen sie einen bösen ökologischen Fußabdruck, der gar nicht notwendig wäre, gibt es doch hervorragende heimische Alternativen. Bis 21.05, ORF 1

22.40 MAGAZIN

Weltjournal: USA – Neue Zeiten Der neue Leiter des ORF-Büros in Washington, Thomas Langpaul, beleuchtet die großen Herausforderungen, vor denen der neue US-Präsident Joe Biden steht: von der Corona-Pandemie bis zum Klimanotstand, von der Wirtschaftskrise bis zur Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Bis 23.10, ORF 2

23.10 DOKUMENTATION

Weltjournal+: Notfall – Amerikas krankes Gesundheitssystem Die Corona-Pandemie hat die Mängel des US-amerikanischen Gesundheitssystems weiter verschärft. Welch dramatische Folgen das haben kann, erzählt Amy Vilela, die ihre 22-jährige Tochter verloren hat. Bis 0.05, ORF 2