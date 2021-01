Wie gefährlich ist Corona für Hund und Katz eigentlich? Und waren die Wiener Querdenker vom Kapitol-Sturz inspiriert? Darum geht’s heute mitunter im Morgen-Update.

[Pandemie] "Querdenker" diskutierten vor Demo in Wien "Übernahme des Parlaments".

[Kommentar] Lockdown-Folgen: Den Tourismus neu denken.

[Wissenschaft] Coronagefahr für Hunde und Katzen.

[Inland] Niederösterreich hält Bericht zu Brückeneinsturz geheim.

[Gesundheit] Zusammenhang unklar: Todesfälle bei Hochbetagten nach Corona-Impfung in Norwegen.

[International] Inzestskandal löst neue #MeToo-Welle in Frankreich aus.

[Podcast] Ärger um Drängler – wer bekommt überschüssige Impfdosen?

Trump drohen etliche Gerichtsverfahren, außerdem warten Gläubiger auf die Begleichung von Schulden in Milliardenhöhe.

[Karriere] Homeoffice ist nicht flächendeckend möglich.

[Jobmessen] Viele der spannenden Jobmessen finden im Q1 online statt. Hier ein Überblick von Österreichs Job- und Karrieremessen 2021.

Falls ihr gerade auf Jobsuche seid, findet ihr hier alle aktuellen Jobangebote!

[Wetter] In weiten Teilen des Landes setzt sich rasch sonniges und weitgehend trockenes Wetter durch. Lediglich ein paar hohe Wolkenfelder trüben den sonnigen Eindruck zeitweise. Bis 11 Grad.

[Zum Tag] Am 20. Januar 2021 feiert Gary Barlow seinen 50. Geburtstag. Er ist ein britischer Sänger, Musiker und Songschreiber, der als Teil der Boygroup "Take That" in den 1990ern zum Star wurde und mit zahlreichen Nummer-1- und Top-10-Hits zu den erfolgreichsten Songschreibern der britischen Insel zählt.