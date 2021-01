Neuer Coach für Holzhauser. Foto: imago images/Panoramic Internati

Raphael Holzhauser hat beim belgischen Fußball-Erstligisten Beerschot ab sofort einen Trainer, der nur um ein Jahr älter ist als er selbst. Der Tabellenzehnte der Jupiler League setzt auf die Dienste des 28-jährigen Will Still. Der Nachfolger des zum Major-League-Soccer-Club DC United gewechselten Hernan Losada hat einen Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher, ist er doch der jüngste Cheftrainer in der ersten belgischen Liga seit dem zweiten Weltkrieg.

Still, ein Belgier mit englischen Eltern, war zuletzt als Co-Trainer bei Beerschot tätig, zuvor hatte er nach diversen Stationen als Videoanalyst auch schon kurz als Cheftrainer bei Zweitligist Lierse gearbeitet. Seine erste Aufgabe wartet am Mittwoch gegen Eupen. Da hoffen Holzhauser und Co. auf eine Trendwende, wurden doch aus den jüngsten sieben Spielen nur zwei Punkte geholt. In dieser Zeit lief es auch für den ÖFB-Teamspieler, der nach 21 Ligaspielen bei elf Toren und zehn Assists hält, nicht mehr so toll wie zuvor. (APA, 19.1.2021)