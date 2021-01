Leicesters James Maddison trifft wieder. Foto: imago images/Sportimage

Der FC Chelsea findet in der englischen Fußball-Meisterschaft nicht aus der Krise heraus. Beim neuen Tabellenführer Leicester City verloren die Londoner 0:2 (0:2). Mit 29 Punkten aus 19 Spielen hinken die Blues, die nur zwei Siege aus den letzten acht Spielen in der Premier League holten, ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher.



Drei Tage nach dem 1:0 im Derby beim FC Fulham war Chelsea zwar über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, in der Offensive aber nicht durchschlagkräftig genug. Leicester nutzte durch Wilfred Ndidi (6.) und James Maddison (41.) seine Chancen dagegen eiskalt und setzte sich zumindest für eine Nacht an die Spitze. Christian Fuchs war bei Leicester nicht im Kader. Im zweiten Spiel des Tages bezwang West Ham United West Bromwich mit 2:1 (1:0). Manchester United könnte mit einem Sieg am Mittwoch (21.15 Uhr) in Fulham wieder die Tabellenführung übernehmen. (sid, red, 19.1.2021)