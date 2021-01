Bannon soll bei einer Spendenaktion für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko selbst eine Million Dollar erhalten haben. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Washington – Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump mehr als 73 Menschen begnadigt, darunter seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Er milderte demnach außerdem die Strafen von 70 weiteren Menschen ab. Für sich selbst oder seine Familie plane der scheidende US-Präsident nach Aussagen eines Insiders keine Begnadigung. Auch eine Begnadigung für seinen Rechtsberater Rudy Giuliani sei nicht geplant.

Bannon, der frühere Chefstratege von Trump, ist wegen Betrugs angeklagt. Ihm wird im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Trump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben. Bei "We Build the Wall" sollen demnach 25 Millionen Dollar mit dem Versprechen zusammengetragen worden sein, dass kein Geld an die Organisatoren fließen würde. Bannon soll aber indirekt über eine Million Dollar erhalten haben. Er weist die Vorwürfe zurück. Das Gerichtsverfahren in dem Fall sollte im Mai 2021 beginnen.

Früher Stratege im Weißen Haus

Bannon war einst einer der engsten Vertrauten von Trump und an dessen Wahlsieg 2016 beteiligt, um anschließend Stratege im Weißen Haus zu werden. Der Globalisierungsgegner gilt als die treibende Kraft hinter umstrittenen Entscheidungen wie dem Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern. Trump feuerte Bannon im August 2017, der dann zum rechtskonservativen Nachrichtenportal Breitbart zurückkehrte. Zum offenen Bruch mit Trump kam es nach Kommentaren, die er im Enthüllungsbuch "Fire and Fury" von Michael Wolff im Zusammenhang mit der Russland-Affäre machte.

Kritiker werfen Trump vor, vom Begnadigungsbefugnis insbesondere für ihm nahe stehende Personen Gebrauch gemacht zu haben. Kurz vor Weihnachten hatte er bereits mehrere loyale Weggefährten begnadigt, darunter den einstigen Leiter seines Wahlkampfteams, Paul Manafort. Zu den nun begnadigten zählt auch der frühere Google Ingenieur Anthony Levandowski der verurteilt worden war, weil er ein Unternehmensgeheimnis von Uber bezüglich selbstfahrender Autos gestohlen haben soll. Levandowski sei ein "großer amerikanischer Unternehmer, der Google´s Bemühungen rund um die Technologie von selbstfahrenden Autos führte.", hieß es aus dem Weißen Haus. (APA, 20.1.2021)