Designer zeigt in einem Video eine mögliche Benutzeroberfläche für das kommende Apple-Auto

Carplay-Funktionen werden durch fahrzeugspezifische Features erweitert.

Foto: John Calkins

Nachdem Apple-CEO Tim Cook noch immer Gerüchte um bereits laufende Arbeiten an einem Apple-Auto unkommentiert lässt, häufen sich die Hinweise auf ein solches Projekt seit Monaten. Jetzt zeigt ein Designer seine Vorstellung eines möglichen Cockpits, mit dazugehöriger Benutzeroberfläche.

John Calkins

Carplay als Basis



Gespräche zwischen Apple und Hyundai wurden bereits bestätigt. "TheVerge" berichtete im Jänner 2021 über eine mögliche Übernahme des kalifornischen Elektroautoherstellers Canoo und "Bloomberg" will bereits wissen, dass Apple schon seit geraumer Zeit intensiv Fachleute von Tesla abwirbt. Apple arbeitet an einem Apple Auto, davon kann man ausgehen.

Nun zeigt der Designer John Calkins in einem Video seine Vision eines möglichen Cockpits. Die Benutzeroberfläche soll für den Fahrer auf einem 15 Zoll großen Display dargestellt werden, ähnlich aktuellen Tesla-Modellen. Die Visualisierung baut klar auf dem bereits vorhandenen Carplay auf, ergänzt durch sinnvolle Fahrzeugfunktionen. Auf der Kreativ-Plattform Behance zeigt Calkins seine Arbeit unter dem Titel "If Apple made the Model 3".

Im Video wird anschaulich gezeigt, wie bekannte Dienste, etwa Apple Music, Maps oder Apple TV+, in einem Menü ausgewählt und gestartet werden. Eine Möglichkeit, die es in Tesla-Autos ja bisher nicht gibt, da sie weder Android-Auto noch Carplay unterstüzen. (aam, 20.1.2021)