Auch Israels Mauer verläuft zum überwiegenden Teil auf dem Territorium des Westjordanlandes. Foto: AFP/EMMANUEL DUNAND

Jerusalem – Am Vorabend der Amtsübernahme des künftigen US-Präsidenten Joe Biden hat Israel Ausschreibungen für den Bau von 2.500 neuen Wohnungen in jüdischen Siedlungen in besetzten Gebieten veröffentlicht. Wie die Nichtregierungsorganisation Peace Now am Mittwoch mitteilte, sollen 2.112 Wohnungseinheiten im Westjordanland und 460 in Ost-Jerusalem entstehen.

Peace Now warf der israelischen Regierung vor, vor dem Regierungswechsel in Washington "so viel Siedlungsaktivität wie möglich" anzustreben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu signalisiere dem künftigen Präsidenten damit, dass er nicht ernsthaft über eine Lösung für den Konflikt mit den Palästinensern nachdenke, kritisierte die Organisation.

Illegale Besetzung

Am Sonntag hatte Israel den Bau von 780 Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, was zu Kritik unter anderem von der Uno führte. Die israelischen Siedlungen in den seit 1967 besetzten Palästinensergebieten sind nach dem Völkerrecht illegal.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief daraufhin Israel auf, seine Pläne "auszusetzen und zurückzunehmen". Das Vorhaben "stellt ein großes Hindernis für eine Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung" dar, teilte Guterres mit. Ein gerechter und dauerhafter Frieden könne so nicht erreicht werden. Auch die EU forderte Israel auf, die Entscheidung rückgängig zu machen, "um das Vertrauen zwischen den beiden Parteien wiederherzustellen", das für eine künftige Konfliktlösung nötig sei.

Der palästinensische Premier Muhammad Shtayyeh hatte von einer "Siedlungsattacke" gesprochen und die Hoffnung geäußert, dass Biden alles unternehmen werde, um den Siedlungsbau zu unterbinden.

Machtwechsel

Der Demokrat tritt am Mittwoch die Nachfolge von US-Präsident Donald Trump an. Er steht der israelischen Siedlungspolitik deutlich kritischer gegenüber als Trump, der ein enger Verbündeter Netanjahus ist.

In Israel wird zudem am 23. März zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren ein neues Parlament gewählt, und Langzeit-Ministerpräsident Netanjahu befindet sich bereits mitten in seiner Kampagne für eine Wiederwahl. Gleichzeitig verlängert das kleine Land am Mittelmeer seinen Lockdown angesichts eines Allzeithochs von Neuinfektionen um weitere zehn Tage.

Gazastreifen

Israels Armee hat in der Nacht zum Mittwoch erneut Ziele im Gazastreifen, dem Palästinensergebiet am Mittelmeer, angegriffen. Panzer hätten Militärposten der dort herrschenden islamistischen Hamas beschossen, teilte die Armee mit. Zuvor war aus dem Küstenstreifen ein Geschoß auf israelisches Gebiet abgefeuert worden, hieß es. Es war bereits der zweite Vorfall dieser Art in dieser Woche. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Sachschaden.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. (red, APA, 20.1.2021)