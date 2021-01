Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr hat sich sechs Kilometer westlich von Admont in der Obersteiermark ein kräftiges Erdbeben der Stärke 4,5 ereignet. Das berichtete der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) am Vormittag.

Das Erdbeben wurde im Bereich des Epizentrums stark verspürt und konnte laut Zamg in weiten Teilen Österreichs wahrgenommen werden. Demnach waren im Bereich des Epizentrums leichte Gebäudeschäden möglich. (red, 20.1.2021)