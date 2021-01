Die klassische Wippschaukel auf dem Spielplatz erinnert so manchen Zeitgenossen an erste Lektionen in Sachen Hebelgesetz und wehe Hintern. Plötzlich tauchen drei ganz besondere Vertreter dieser Großspielzeuge prominent in den Medien auf. Es handelt sich um leuchtend rosa Wippen aus Stahlträgern, auf denen Kids einerseits in den USA, andererseits in Mexiko rauf und runter schaukelten. Dazwischen sieht man die Latten des Grenzzauns in der Nähe der US-Stadt Sunland Park und des mexikanischen Ortes Ciudad Juárez.

Erstmals ging die Aktion bereits nach ihrer Präsentation im Jahr 2019 viral, nun noch einmal aufgrund ihrer Würdigung im Rahmen der renommierten Auszeichnung "Design of the year", die eine Jury im Auftrag des Design Museum London vergibt. Der Zeitpunkt ist eine starke Message, schließlich passt dieser wunderbar zur Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden.

Grenzen neu denken

Das Projekt "Teeter Totter Wall" basiert auf einer Idee des Architekturprofessors Ronald Rael und seiner Kollegin Virginia San Fratello, die mit dieser Arbeit ein Zeichen dafür setzen wollten, Grenzen neu zu denken und nicht die Spaltung, sondern den Dialog in den Vordergrund zu stellen. San Fratello: "Ich denke, mit den jüngsten Ereignissen in unserem Land wird immer deutlicher, dass wir keine Mauern bauen müssen, sondern Brücken bauen müssen." Die Jury begründete ihre Entscheidung für die Vergabe des Hauptpreises damit, dass die Aktion neue Wege der menschlichen Interaktion aufzeige.

The Museum of Modern Art

Das Projekt zeigt einmal mehr, was Design abseits der weitverbreiteten Ansicht, es handle sich dabei lediglich um Oberflächenbehübschung, alles draufhat. Design ist viel mehr, und an dieser Stelle sei einmal mehr an den großen, aus Österreich stammenden Gestalter Victor J. Papanek erinnert, der schon vor Jahrzehnten Begriffen wie Öko- und Social Design weltweit ein Gesicht gab. Papanek meinte bereits vor langem: "Als sozial und moralisch engagierte Designer müssen wir uns mit den Bedürfnissen einer Welt auseinandersetzen, die mit dem Rücken zur Wand steht, während die Uhr fortwährend eine Minute vor zwölf zeigt."

Der Design-Revoluzzer, der 1923 in Wien geboren wurde und 1998 in Lawrence (Kansas) starb, sagte außerdem: "Design ist das mächtigste Werkzeug, das die Menschheit je besessen hat, um Produkte, die eigene Umwelt und im erweiterten Sinne auch sich selbst zu gestalten." Dass dies nicht mit einer rosa Brille, sehr wohl aber mit rosa Wippen funktioniert, zeigt nun auch die Vergabe des Preises "Design of the year". (maik, 20. 1. 2021)





