Erste Eventfolge am 25. Jänner ab 20.15 Uhr im Livestream oder on demand auf Zappn

"Bauer sucht Frau"-Präsentatorin Arabella Kiesbauer. Foto: ERNST KAINERSTORFER

Wien – ATV präsentiert die neuen Folgen des Kuppelformats "Bauer sucht Frau" mit Arabella Kiesbauer 48 Stunden vor Ausstrahlung auf der kostenlosten Streaming-App der ProSiebenSat.1Puls4 Gruppe Zappn.

Die erste Eventfolge ist am 25. Jänner ab 20.15 Uhr im Livestream oder on demand auf Zappn (App für Smartphones und Tablets, im Web sowie am Smart TV) zu sehen, im TV läuft sind die Folgen dann ab Mittwoch, 27. Jänner zu sehen. (red, 20.1.2021)