Das Kaptiol in Washington wird für die Inauguration Bidens strengstens bewacht. Foto: AFP/ROBERTO SCHMIDT

Joe Biden wird an diesem Mittwoch in Washington als 46. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Doch geeint sind die USA schon lange nicht mehr – nach vier Jahren Donald Trump ist die Gesellschaft tief gespalten. Der Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen hat deutlich gemacht, wie sehr die Stimmung im Land einem Pulverfass gleicht. Ob Bidens Angelobung einen Versöhnungsprozess anstoßen kann, wie er das schwer gebeutelte Land wieder aufbauen will und was das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump für den Start von Bidens Regierung bedeutet, erklärt Manuel Escher vom STANDARD. (red, 20.1.2021)