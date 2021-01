Nachlesen

Wenn Migrantenkinder chancenlos sind: Melisa Erkurt spricht für die Verlierer – Volksschüler, die nicht einmal die Farben kennen, Gymnasiastinnen, die Deutsch kaum beherrschen: Autorin Erkurt beschreibt, wie das Schulsystem Zuwandererkids abhängt

Erkurts "Generation Haram": Generation ohne Stimme – Melisa Erkurt erzählt in ihrem Buch "Generation Haram", was es bedeutet, als Flüchtlingskind in Österreich aufzuwachsen