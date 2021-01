Geld in Sichtweite. Foto: imago

Mit dem heutigen Ministerrats-Beschluss sind auch die Zahlen für die verlängerten Unterstützungsmaßnahmen im Kunst- und Kulturbereich klar: Die Überbrückungsfinanzierung für freischaffende Künstlerinnen und Künstler bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) wird von 110 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro erhöht, der Covid-19-Fonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds (KSVF) von 20 auf 40 Mio. Euro verdoppelt.

In der Überbrückungsfinanzierung der SVS wurden bisher rund 68 Mio. Euro ausgezahlt. Zusätzlich zu den vorgesehenen 1.000 Euro pro Monat wurde für November und Dezember ein "Lockdownbonus" in der Höhe von 2.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für Jänner und Februar ist ein weiterer Bonus in Höhe von 1.000 Euro geplant. Beim Covid-19-Fonds des KSVF wurden laut heutiger Aussendung des Staatssekretariats bisher rund 12 Millionen Euro ausgezahlt. Für freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die weder beim Härtefallfonds der Wirtschaftskammer noch bei der SVS anspruchsberechtigt sind, weil ihr Einkommen in der Regel zu niedrig für eine Pflichtversicherung ist, wurde 2020 aus diesem Fonds ein Betrag von 3.500 Euro pro Kopf ausgeschüttet. Für das erste Quartal 2021 ist seit 15. Jänner eine Zahlung von 1.500 Euro beantragbar. Eine weitere Tranche für das 2. Quartal werde derzeit vorbereitet, so die Aussendung. (APA, 20.1.2021)