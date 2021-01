Erzählen Sie Ihre Geschichte im Forum! Foto: gettyimages/istockphoto/alvarez

Wenn die Liebe Hürden überwinden muss, ist das der Stoff für die ultimativ romantische Geschichten – könnte man meinen. Immerhin leben Liebesfilme großteils von dem Drama, das sich daraus ergibt: "Wie ein einziger Tag", "Titanic" oder "Blau ist eine warme Farbe" haben jeweils zwei Menschen im Fokus, die, um zusammensein zu können, Klassengrenzen überwinden müssen.

Doch man muss nicht Jack oder Rose am Deck eines Ozeandampfers sein, um seine eigene Geschichte von Liebe über Klassengrenzen hinweg erzählen zu können – wie sie am Ende daran scheiterte oder wie sie bis heute besteht. Und auch im Umfeld gibt es die vermeintlich "ungleichen" Paare: die Tante, die zum Schrecken ihrer vornehmen Mutter einen Installateur heiratete, der Bekannte ohne Schulabschluss, der mit einer Anwältin eine Familie gründete.

Ressentiments, die man da wie dort mit der Erziehung von klein auf – wenn auch nicht bewusst – mitbekommen hat, lassen sich oft gar nicht so leicht überwinden. Da werden die einen als arrogant abgespeichert, die glauben, sie seien etwas Besseres, dort die anderen als ungebildet und kulturell uninteressiert. Wenn sich dann die Tochter "aus gutem Hause" in einen Maurer verliebt oder der aus der eigenen sozialen Blase, in der alle mehr oder weniger ähnliche Biografien und Interessen haben, heraustreten muss, ist das manchmal gar nicht so einfach. Und dann ist da noch das Umfeld, das in manchen Fällen nicht unbedingt gut harmoniert:

Wie war das bei Ihnen?

Wie ist Ihre Geschichte ausgegangen? Welche Herausforderungen haben sich durch die Unterschiede ergeben – und welche schönen Erlebnisse? Wie reagierte das Umfeld? Was würden Sie aus eigener Erfahrung anderen in der Situation raten? Erzählen Sie Ihre Geschichte im Forum! (aan, 22.1.2021)