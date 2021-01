Foto: AFP, KAREN BLEIER

Am 7. Februar findet in den USA die 55. Super Bowl statt, das Football-Spiel ist jährlich nicht nur ein sportliches sondern auch ein mediales Großereignis. Mehr als 100 Millionen TV-Zuschauer erreicht das Event allein in den USA, laut Marktforscher Kantar erzielte die Super Bowl 2020 einen Rekordumsatz von 448,7 Millionen US-Dollar.

Für dieses Jahr haben sowohl Pepsi und Coca Cola – sonst immer Fixstarter im Werbeblock – angekündigt, keine Werbespots zu zeigen. Es sei eine "schwierige Entscheidung", man möchte aber sicher gehen, in dieser schwierigen Zeit in die richtigen Ressourcen zu investieren, heißt es von Coca Cola, berichtet "Variety". 2020 investierte der Getränkekonzern laut Kantar noch rund Millionen Dollar in Werbung bei der Übertragung der Super-Bowl.

Anstelle von Spots setzt Pepsi auf eine deutlich üppigere Halbzeit-Show, die Show soll dieses Jahr 24 (statt bisher 12) Minuten dauern, auftreten wird R&B-Star The Weeknd.

(red, 20.1.2021)