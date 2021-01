In dieser Galerie: 3 Bilder Die Explosion richtete schwere Schäden an. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS Rauchwolke über der Madrider Innenstadt. Foto: AP/Europa Press Großeinsatz für die Rettungskräfte. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Medrid – Am Mittwochnachmittag hat eine Explosion das Zentrum der spanischen Hauptstadt Madrid erschüttert. Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida erklärte, dass zwei Personen ums Leben gekommen seien. Laut ersten Informationen soll eine lecke Gasleitung Detonation ausgelöst haben, das Innere des Gebäudes stehe in Flammen, sagte er.

Drei Stockwerke des Hauses, das Eigentum der katholischen Kirche ist, wurden durch die Wucht einer Detonation zerstört. Die Polizei hat das Areal rund um das eingestürzte Haus abgesperrt und mit der Evakuierung der Zone begonnen, über der Unglücksstelle kreisen mehrere Hubschrauber. Nach einer Stunde wurde die Sperrzone ausgeweitet, auch Journalisten wurden weggeschickt.

Die Bewohner eines Pflegeheimes, das neben der Unglücksstelle liegt, mussten ihre Zimmer verlassen und wurden in einen nahegelegenen Hotel und in einer Bar untergebracht. Mehrere Videos, die auf sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigten eine Rauchwolke, geschockte Menschen, ein zerstörtes Haus und Gebäudetrümmer auf einer Straße in der spanischen Hauptstadt. (red, 20.1.2021)