Frisches Liebesglück, das nahtlos in einen albtraumhaften Strudel übergeht: Penélope Cruz und Tom Cruise in "Vanilla Sky", ATV 2, 20.15 Uhr.

19.40 REPORTAGE

Re: Gestrandet auf den Kanaren – Flüchtlingskrise im Urlaubsparadies Die Kanaren haben sich zu einem neuen Brennpunkt der europäischen Flüchtlingskrise entwickelt. Tausende Migranten sitzen auf den Inseln zum Teil unter fragwürdigen Bedingungen fest. Droht ein neues Moria? Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Vanilla Sky (USA/E 2001, Cameron Crowe) Ein narzisstischer Playboy (Tom Cruise) wird von seiner eifersüchtigen Geliebten (Cameron Diaz) in einen albtraumhaften Strudel gezogen, in dem Fiktion und Realität zunehmend ununterscheidbar scheinen. Penélope Cruz ist in dem Remake des spanischen Thrillers Virtual Nightmare – Open Your Eyes wie schon im Original mit dabei. Bis 22.55, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Der Hai – Das unbekannte Wesen Nicht zuletzt dank Steven Spielbergs Jaws schlummern Haie in unserem Bewusstsein als Killermaschinen. Die Dokumentation versucht mit gängigen Vorurteilen aufzuräumen. Bis 21.00, Arte

20.15 SCHWARZE KOMÖDIE

War Dogs (USA 2016, Todd Phillips) Mit Waffenhandel zu schnellem Geld. Diesem fragwürdigen Versprechen sind 2005 zwei auf den ersten Blick eher unscheinbare Mittzwanziger in Florida gefolgt. Hangover-Regisseur Todd Phillips hat aus dieser wahnwitzigen, aber wahren Geschichte eine schwarze Komödie mit Jonah Hill und Miles Meller in den Hauptrollen gestrickt. Bis 22.35, Puls 4

20.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Joe Biden – Amerikas neuer Präsident Enge Wegbegleiter von Joe Biden erzählen, welche Momente den neuen Präsidenten der USA geprägt haben. Bis 21.10, ORF 3

21.00 DOKUMENTATION

Die faszinierende Welt der Kopffüßler Kalmare, Kraken und Sepien sind alle Kopffüßler, auch Cephalopoda genannt: ebenso geheimnisvolle wie unheimliche Wesen, mit mehreren Armen, die mit Saugnäpfen besetzt und direkt mit dem Kopf verbunden sind. Bis 21.45, Arte

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Merkels Erbe – Corona als Wahlkampf-Instrument Zu Gast bei Michael Fleischhacker diskutieren Journalist Heribert Prantl, Uni-Professor Christian Zeller, Autorin Cora Stephan und Medienmanager Helmut Thoma. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des dritten Lockdowns, sauberes Heizen und der durch Corona verstärkte Trend zum regionalen Einkaufen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Kabarettist Andreas Vitásek, Ex-Skispringer Toni Innauer, Journalistin Conny Bischofberger und Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2