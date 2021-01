ORF 1 strahlt die letzte Folge vom "A Team für Österreich" nicht aus. Foto: ORF

Wien – Sechs Folgen waren geplant, jetzt wird das "A Team für Österreich" mit Larissa Marolt vorzeitig beendet und die letzte Ausgabe nicht mehr ausgestrahlt. Vorgesehen war die Episode kommenden Mittwoch (27. Jänner, 21.05) in ORF 1. Statt "A Team" zeigt ORF 1 um 21.05 eine zweite "Dok1"-Ausgabe ("Die Feinde der Greta Thunberg").



"Das Sendungskonzept des A-Teams, das in einigen nordischen Ländern hervorragend funktioniert, hat beim österreichischen Publikum leider nicht den gewünschten Anklang gefunden. Auch im Hinblick auf den Audience-Flow zu den darauffolgenden Sendungen, haben wir uns entschieden, das "Best of" am 27. Jänner aus dem Programm zu nehmen", heißt es dazu aus dem ORF auf STANDARD-Anfrage.

Wie berichtet waren Marolt und ihr Team Ende November angetreten, unser Land "durch persönliches Engagement, Kreativität und Tatendrang" zu verbessern. Themen waren u.a. Hass im Netz, illegal abgeladener Müll, Plastik oder Aktionen für Stammzellspenden.

Vergangenen Mittwoch erreichte die Sendung – unter anderem mit einem Beitrag zur Reduktion von unadressierter Werbung – 153.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von fünf Prozent. "Dok1" davor und die News danach hatten sieben Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. (red, 20.1.2021)