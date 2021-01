It's over. Foto: AP/Cummings

Nach 17 Jahren Profi-Dasein hat Football-Quarterback Philip Rivers seine Karriere beendet. Der 39-Jährige verkündete seine Entscheidung am Mittwoch über die Zeitung "San Diego Union-Tribune", in der NFL hatte er 16 Saisonen für die San Diego Chargers gespielt. Zuletzt war Rivers in der noch laufenden Spielzeit für die Indianapolis Colts aktiv und mit dem Team in der ersten Play-off-Runde gescheitert. Er wolle nun in der Highschool als Football-Trainer arbeiten, sagte er. (APA, 20.1.2021)