Zurück im vertrauten Umfeld. Foto: imago images / Steffen Kuttner

Der zuletzt vereinslose Patrick Möschl kickt in Zukunft wieder für die SV Ried. Der Flügelspieler, der von 2007 bis 2017 diverse Mannschaften bei den Innviertlern durchlaufen hatte, trainierte schon einige Zeit beim Fußball-Bundesligisten mit und wurde nun fix verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit machten die Oberösterreicher am Mittwoch keine Angaben. Seine bisher letzten Einsätze hatte Möschl in der Saison 2019/20 beim 1. FC Magdeburg in der dritten deutschen Liga.

"Für mich ist es natürlich sehr wichtig, dass ich endlich wieder spielen kann. Das Umfeld in Ried ist mir sehr vertraut", sagte Möschl. Auch SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger freute sich über den Transfer: "Er ist damals von unserer Akademie zum Stammspieler in der Profi-Mannschaft aufgestiegen und wechselte dann in die 2. Liga in Deutschland. Dass er jetzt wieder bei uns spielt, ist für beide Seiten eine großartige Chance." (APA, 20.1.2021)