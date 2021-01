Während öffentliche Spitäler mit Covid-Stationen mit Lieferengpässen zu kämpfen haben, wurde an Privatkliniken schon die Hälfte der Belegschaft geimpft. Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Innsbruck – Rund die Hälfte seiner Mitarbeiter seien bereits geimpft, bestätigte Medalp-Mitgründer Alois Schranz am Mittwoch dem STANDARD. Das seien rund 110 Personen, so der Mediziner, der im Vorjahr auf Wunsch von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in den Corona-Krisenstab des Landes berufen wurde. Die privaten Unfallkliniken unter dem Namen Medalp betreuen jedoch gar keine Covid-Patienten, wie Schranz erklärt. Sie sind vor allem auf Unfallchirurgie spezialisiert und werden strategisch günstig in der Nähe von Skigebieten betrieben.

Ob seine Kliniken vorgereiht worden seien? "Nein", erklärt Schranz. Man habe dem Land auf Aufforderung mitgeteilt, wie viele Impfdosen man benötige, und die Landessanitätsdirektion habe diese geliefert. Auch seitens des Landes wird die Lieferung bestätigt. Neben den Medalp-Kliniken haben demnach auch das Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern, das Sanatorium Hochrum der Kreuzschwestern sowie die Rehakliniken Münster und Kitzbühel bereits Impfstoff erhalten. Wie viel, ist noch Gegenstand einer laufenden Anfrage des STANDARD beim Land Tirol.

Eigentlich für Covid-Stationen vorgesehen

Seitens des Landes verweist man auf den Bund: "Aufgrund der Rahmenvorgaben des Bundes wurden bereits Ende Dezember 2020 im Auftrag des Bundes alle Krankenanstalten in Tirol angeschrieben, mit dem Ersuchen, dass Tirols Krankenanstalten die Anzahl der MitarbeiterInnen für eine Covid-Impfung einmelden, die auf Covid-Stationen arbeiten." Allerdings gibt es weder in den Medalp-Kliniken noch in der Kettenbrücke oder in Hochrum Covid-Stationen. Wieso man dennoch Impfstoff bestellen konnte, blieb bisher unbeantwortet. In den Rehakliniken, zumindest in Münster, werden tatsächlich Covid-Patienten behandelt.

Auf Unverständnis stößt diese Verteilung vor allem deshalb, weil der Impfstoff in den öffentlichen Spitälern weiter Mangelware ist. Erst diese Woche wurden die Einrichtungen informiert, dass es zu Lieferengpässen kommen werde und sie vorläufig nicht alle bestellten Dosen erhalten. Auch beim Roten Kreuz wartet man seit 5. Jänner auf eine Rückmeldung, ob und wann man Impfstoff erhält, wie DER STANDARD berichtete. Selbst die Mitarbeiter in den Covid-Teststraßen warten noch auf ihre Impftermine. In manchen Bezirksspitälern Tirols, die ebenfalls Covid-Stationen betreiben, wurde erst diese Woche mit dem Impfen begonnen. (Steffen Arora, 20.1.2021)