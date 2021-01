In dieser Galerie: 2 Bilder Schon im Wahlkampf hatte Joe Biden, hier im Februar, das Klima zu einem seiner Themen gemacht – wenn auch mit weniger Nachdruck als viele in der Parteibasis das wollten. Foto: Imago / ZUMA Press Wenige Stunden nach seiner Angelobung unterzeichnete er eine Verordnung zur Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen. Foto: APA / AFP / Jim Watson

Der neu angelobte US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch erste Erlässe unterzeichnet. Dazu gehören die Einleitung der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen und ein Ende des Einreiseverbotes aus gewissen, hauptsächlich islamischen Staaten. Zudem zählt die Anweisung dazu, den Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO zu stoppen. Darüber hinaus wird dem Bau der Mauer zu Mexiko die juristische Grundlage entzogen und eine Maskenpflicht in Bundesgebäuden und Flugzeugen eingeführt – sowie eine Empfehlung für Masken in der Öffentlichkeit. Insgesamt sind es 15 Erlässe. Sie benötigen nicht die Zustimmung des Kongresses.

Damit setzt Biden mehrere Ankündigungen um und signalisiert seine politischen Prioritäten. Innenpolitisch ist dies vor allem die Coronakrise, zu deren ökonomischer Bewältigung er ein 1,9 Billionen Dollar (1.566,11 Mrd. Euro) schweres Konjunkturpaket plant. Um die Ausbreitung des Virus zu hemmen, ordnete er am Mittwoch die Maskenpflicht in allen Bundesgebäuden und Flugzeugen an, die nun für 100 Tage gilt und auch alle Bundesbeamten umfasst.

Der Senat will noch mitreden

In puncto Klimaabkommen unterschrieb Biden ein Schriftstück an die Vereinten Nationen, das noch im Laufe des Mittwochs dort hinterlegt werden sollte. Damit wären die USA 30 Tage später wieder offizieller Teil des Vertrages. Republikanische Senatoren pochten jedoch auf ein Mitspracherecht. Mehrere Parlamentarier der nunmehrigen Minderheitspartei brachten eine Resolution ein, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der mächtigeren Parlamentskammer für den Beitritt zu einem internationalen Abkommen forderte. Biden sollte dem Senat aber "zumindest" das Abkommen zur Begutachtung vorlegen, hieß es. Allerdings: Seit Montag sind die Republikaner im Senat nicht mehr in der Mehrheit.

Die USA waren Anfang November offiziell aus dem historischen Abkommen der Vereinten Nationen zur Begrenzung des Klimawandels ausgeschieden – ein Jahr nach der formellen Austrittserklärung der US-Regierung. Die Vereinigten Staaten haben weltweit den zweithöchsten Treibhausgas-Ausstoß nach China, bei deutlich weniger Einwohnern. Biden will Amerika eigenen Aussagen zufolge zu einer führenden Nation beim Kampf gegen die Erderwärmung machen.

Freude in Europa

UNO-Generalsekretär António Guterres zeigte sich hocherfreut: "Ich begrüße die Schritte von Präsident Biden, wieder in das Pariser Abkommen über den Klimawandel einzutreten", ließ er mitteilen. Damit schlössen sich die USA der wachsenden Koalition von Regierungen, Städten, Staaten, Unternehmen und Menschen an, die ehrgeizige Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise ergriffen. Auch die EU begrüßte Bidens Entscheidung, die USA wieder in das Pariser Klimaschutzabkommen zurückzuführen.

"Die Klimakrise ist die bestimmende Herausforderung unserer Zeit", schrieb der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, auf Twitter. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte Bidens Entscheidung bereits vorweggenommen und ein "Willkommen zurück" getwittert. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich gleich nach Bidens Angelobung erfreut über die erwartete Entscheidung und sprach von einem neuen Kapitel im Kampf gegen die Klimakrise.

Rückkehr zum Klimaschutz

Ziel der Vereinbarung von Paris aus dem Jahr 2015 ist es, den Klimawandel auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Bisher reichen die Pläne der Staaten für das Einsparen von Treibhausgasen jedoch längst nicht aus, um das Zwei-Grad-Ziel zu schaffen. Die Folgen der Klimakrise sind bereits weltweit spürbar – dazu gehören etwa ein Anstieg der Meeresspiegel, ein höheres Risiko von Dürren, Hitzewellen, schweren Stürmen und Überschwemmungen, aber auch das Abschmelzen von Gletschern und der Eisflächen an den Polen oder das Absterben von Korallenriffen.

US-Präsident Donald Trump hatte seit seinem Amtsantritt im Jänner 2017 viele politische Vorgaben zum Klima- und Umweltschutz rückgängig gemacht. Das Pariser Klimaabkommen bezeichnete er als "sehr unfair und einseitig" sowie schädlich für die amerikanische Wirtschaft.

Sein Nachfolger Joe Biden hatte dagegen mehrfach angekündigt, Paris wieder beizutreten, die Klimaziele der USA zu verschärfen und das Ziel zu verankern, die US-Wirtschaft bis 2050 klimaneutral zu machen – das heißt, dass unterm Strich keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Auch die Europäische Union will bis 2050 klimaneutral werden. (APA, red, 21.5.2021)