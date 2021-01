Nicht nur Österreichs Regierung gratuliert dem neuen Führungsteam in Washington, auch Verbündete Donald Trumps etwa in Budapest und Jerusalem freuen sich mit Biden und Harris

Joe und Jill Biden werden von der Welt willkommen geheißen – jedenfalls von den Spitzenpolitikern rund um den Globus. Foto: REUTERS/Tom Brenner

Die Angelobung von Joe Biden als US-Präsident ist am Mittwoch sowohl in Österreich als auch international begrüßt worden. "Europa und die USA teilen viele gemeinsame Werte und unsere starke Partnerschaft ist zentral, um globale Herausforderungen wie die Bewältigung der Corona-Pandemie oder den Klimawandel zu bekämpfen", twitterte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gratulierten auf Twitter.

Van der Bellen richtete Biden und dessen Vizepräsidentin Kamal Harris "herzlichste Glückwünsche" aus. "Mit dem Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen, eröffnen wir ein neues Kapitel im gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise", schrieb Van der Bellen. Die "großen Herausforderungen unserer Zeit" seien nur durch internationale Zusammenarbeit zu meistern, so Van der Bellen. "Ich freue mich, dass die USA wieder an Bord sind. Die EU und Österreich stehen bereit!"

Papst betet um "Weisheit und Kraft"

Auch auf internationaler Ebene wurde Biden zahlreich beglückwünscht. So wünschte etwa der Papst dem neuen Präsidenten in einem Schreiben viel Erfolg. Er bete zu Gott, damit er Biden "Weisheit und Kraft" bei der Amtsausübung sichere, so Franziskus. EU-Ratspräsident Charles Michel äußerte nach der Vereidigung Bidens die Hoffnung auf einen Neuanfang in den Beziehungen zu Washington. Es sei an der Zeit, zu "gesundem Menschenverstand" zurückzufinden "und unsere Beziehungen zwischen der EU und den USA zu erneuern", schrieb Michel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen twitterte: "Die USA sind zurück. Und Europa steht bereit."

"Auf eine gesündere, fairere, sicherere und nachhaltigere Welt", schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf Twitter. "Heute ist ein guter Tag für die Demokratie", sagte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

Deutschland: "Neues Kapitel"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vereidigung des neuen US-Präsidenten und seiner Stellvertreterin Harris als "Feier der amerikanischen Demokratie" gewürdigt. "Ich freue mich auf ein neues Kapitel deutsch-amerikanischer Freundschaft und Zusammenarbeit", zitierte Regierungssprecher Steffen Seibert die Kanzlerin auf Twitter. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgesackt.

Großbritannien: Neustart einer vorbelasteten Beziehung

Auch der britische Premierminister Boris Johnson hat Biden und Harris zu ihrer Amtseinführung gratuliert. "Glückwünsche an Joe Biden für die Vereidigung als Präsident der Vereinigten Staaten und an Kamala Harris zu ihrer historischen Amtseinführung", schrieb Johnson am Mittwoch auf Twitter. Mit der 56-jährigen Harris übernimmt erstmals eine Frau und nicht-weiße Person die US-Vizepräsidentschaft.

Die Führung der Vereinigten Staaten sei "unverzichtbar in Fragen, die uns alle etwas angehen, vom Klimawandel bis zu Covid", schrieb Johnson. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Biden. Das Verhältnis zwischen dem britischen Premier und dem neuen US-Präsidenten gilt als vorbelastet. Johnson hatte sich bei den US-Demokraten keine Freunde gemacht, als er im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 Ex-Präsident Barack Obama in einem Zeitungsartikel unterstellte, wegen seiner kenianischen Wurzeln einen Groll gegen die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien zu hegen. Biden bezeichnete Johnson später als "physischen und emotionalen Klon" seines Amtsvorgängers Donald Trump.

EU: "Der Beginn einer neuen Ära"

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, sieht in der Amtseinführung Bidens den Beginn einer neuen Ära für die transatlantischen Beziehungen. "Die Welt braucht ein starkes Band zwischen Europa und den Vereinigten Staaten", hieß es in einer Erklärung vom Mittwochabend. Gemeinsam könne man Herausforderungen besser bewältigen – etwa den Klimawandel, die digitale Transformation und zunehmende Ungleichheiten.

Man befinde sich durch die Corona-Pandemie noch immer in einer Krise, die nur gemeinsam bewältigt werden könne, sagte Sassoli. "Daher begrüße ich die Zusage der Vereinigten Staaten, in die Weltgesundheitsorganisation zurückzukehren, und gratuliere Ihnen zu ihrem Bekenntnis, dem Pariser Abkommen wieder beizutreten." Sassoli lud den neuen US-Präsidenten zudem ein, in das Europaparlament zu kommen und in einer Plenarsitzung zu sprechen.

Israel: "Warme persönliche Freundschaft"

Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat seine Hoffnung auf eine enge Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung geäußert. Netanjahu gratulierte Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch nach deren Vereidigung. "Präsident Biden, wir unterhalten seit Jahrzehnten eine warme persönliche Freundschaft", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

Er freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Biden, "um das Bündnis zwischen USA und Israel weiter zu stärken, den Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt auszuweiten und sich gemeinsamen Herausforderungen zu stellen, vor allem der Bedrohung durch den Iran", sagte der israelische Ministerpräsident. Er wünsche Biden den größten Erfolg.

Netanjahu galt als einer der engsten Verbündeten Trumps. Biden ist als Kritiker der israelischen Siedlungspolitik bekannt, die Trumps Regierung zuletzt unterstützt hatte. Außerdem hat Israel die Sorge, Biden könnte anders als sein Vorgänger gegenüber Teheran eine Art Beschwichtigungspolitik führen. Trump wollte den Iran mit einer Politik des maximalen Drucks zwingen, das Atomabkommen neu zu verhandeln und dabei härteren Auflagen zuzustimmen. Trump war im Mai 2018 aus dem Iran-Atomdeal ausgestiegen.

Kanada: "Ungewöhnlichste Beziehung der Welt"

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat dem neuen US-Präsidenten zur Vereidigung gratuliert. "Kanada und die USA genießen eine der ungewöhnlichsten Beziehungen auf der Welt", sagte Trudeau. "Unsere beiden Länder sind mehr als Nachbarn – wir sind enge Freunde, Partner und Verbündete." Auch Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador wünschte Biden zu dessen Amtseinführung "alles Gute".

Ungarn: Lob für Trumps Amtszeit

Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán hat dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zu seiner Amtseinführung gratuliert. Das gab der Sprecher des Premiers, Bertalan Havasi, laut ungarischer Nachrichtenagentur MTI am Mittwochabend bekannt. Orbán lobte in seinem Brief an Biden die vergangenen vier Jahre.

Diese hätten bewiesen, dass die freundschaftliche und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den Möglichkeiten in sich birgt. Orbán habe erfreut festgestellt, dass diese Periode in den bilateralen Beziehungen neue Perspektiven eröffnete, sowohl auf den Gebieten von Sicherheit, Energiepolitik und Wirtschaft. Orbán versicherte Biden, dass die ungarische Regierung sich auch weiterhin in vollem Maße auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und guten Willens für die Stärkung der ungarisch-amerikanischen Beziehungen einsetzt. "Ich wünsche viel Erfolg und gute Gesundheit bei der Erfüllung Ihrer verantwortungsvollen Aufgaben", beendete Orbán seinen Brief an den neuen amerikanischen Präsidenten.

Japan: Gemeinsame Allianz

Japan, wichtiger Verbündeter der USA in der Asien-Pazifik-Region, hofft auf eine weitere Stärkung der Sicherheitsallianz unter dem neuen US-Präsidenten Biden. Regierungschef Yoshihide Suga gratulierte Biden und seiner Vize-Präsidentin Harris am Donnerstag und schrieb auf Twitter: "Japan und die Vereinigten Staaten sind Verbündete, die fest durch Bindungen und gemeinsame universelle Werte verbunden sind".

Er freue sich darauf, "mit Ihnen und Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Allianz zu stärken und einen freien und offenen Indopazifik zu verwirklichen", schrieb der japanische Regierungschef weiter. Suga hatte zuvor seine Hoffnung geäußert, schon bald in die Staaten zu reisen, um den neuen US-Präsidenten zu treffen, möglicherweise im nächsten Monat. Die Atommacht USA sind Japans einzige Schutzmacht. Beide Verbündete sind besorgt über das zunehmende Machtstreben Chinas in der Region sowie über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm.

Venezuela: Ende der Dämonisierung

Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Biden hofft Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro auf eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Staaten. "Wir wollen unser Verhältnis mit gegenseitigem Respekt verbessern und Beziehungen für die Zukunft aufbauen", sagte Maduro am Mittwoch bei der Verleihung eines Kulturpreises. Wenige Stunden zuvor war Biden als US-Präsident in Washington vereidigt worden.

"Ich rufe die neue US-Regierung dazu auf, die Dämonisierung der Bolivarischen Revolution, von Kommandant Chavéz und Nicolás Maduro zu überwinden und die Lüge, die Manipulation und den Hass hinter sich zu lassen", sagte Maduro. Die USA stehen der autoritären Regierung in Caracas schon seit längerem kritisch gegenüber, in den vergangenen vier Jahren unter Präsident Trump hatte sich der Druck allerdings erheblich erhöht.

Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Anfang 2019 hatte sich der Oppositionsführer Juan Guaidó selbst zum Interimspräsidenten erklärt und war von zahlreichen Ländern – darunter Österreich, Deutschland und die USA – als legitimer Staatschef anerkannt worden. Allerdings gelang es ihm bisher nicht, sich gegen Maduro durchzusetzen. Der autoritär regierende Staatschef wird in dem Machtkampf vom mächtigen Militär gestützt. Die Vereinten Nationen werfen den Sicherheitskräften schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

Guaidó gratulierte Biden zum Amtsantritt. "Wir wünschen der neuen US-Regierung mit Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris jeden Erfolg", schrieb er auf Twitter. "Wir werden weiter zusammenarbeiten, um die Demokratie und Stabilität in der Region gegen die Bedrohung der Diktatur zu verteidigen und Freiheit und faire Wahlen für Venezuela zu erreichen."

Brasilien: Bewunderer der USA

Trotz seiner Allianz mit Donald Trump hat der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro US-Präsident Biden unmittelbar nach dessen Amtsübernahme gratuliert. "Die Beziehung zwischen Brasilien und den USA ist lang, solide und basiert auf hohen Werten wie der Verteidigung der Demokratie und der individuellen Freiheitsrechte", schrieb Bolsonaro auf Twitter am Mittwoch. Er postete auch einen Brief an Biden, in dem es hieß: "Ich bin seit langem ein Bewunderer der USA".

Im Wahlkampf hatte Bolsonaro den damaligen US-Präsidenten Trump als seinen Verbündeten offen unterstützt und angekündigt, zum Beginn von dessen zweiter Amtszeit nach Washington zu reisen. Biden gratulierte er erst, nachdem Wahlleute in den Bundesstaaten den Sieg des Demokraten über Trump bestätigt hatten – knapp sechs Wochen nach der Präsidentschaftswahl.

Der brasilianische Präsident ist seit Beginn 2019 im Amt. Seine Regierung hat sich von Anfang an zu einer klar pro-amerikanischen Linie bekannt. Bolsonaro hat wegen seiner populistischen Äußerungen und seinem teils konfrontativen Auftreten in Medien und der Öffentlichkeit auch den Beinamen "Tropen-Trump" erhalten.

Von Biden dürfte Bolsonaro wegen der Abholzung und den Bränden in Brasiliens Amazonas-Gebiet vor allem in der Umwelt- und Klimapolitik Gegenwind bekommen. Im Falle einer weiteren Zerstörung hatte der damalige US-Präsidentschaftskandidat "erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen" angekündigt. (APA, red, 21.1.2021)