In ihrem Text "The Hill We Climb" zeichnete die Dichterin das Bild einer Nation in turbulenten Zeiten – und mit einer dennoch hellen Zukunft

Die junge Dichterin Amanda Gorman bewegte bei der Angelobungsfeier mit ihrem Gedicht viele Zuhörer. Foto: Reuters / Patrick Simansky

Washington – Die erst 22 Jahre alte US-Poetin Amanda Gorman hat bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden eines ihrer Gedichte vorgetragen. Gorman las am Mittwoch bei der Feier vor dem Kapitol in Washington ihr Werk "The Hill We Climb" (auf Deutsch etwa: Der Hügel, den wir erklimmen).



Es handelt von den schweren Zeiten, die die USA durchgestanden haben und noch durchstehen müssen, vom Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol vor zwei Wochen – aber auch von Hoffnung für die Zukunft. Die Nation, so Gorman auf den Treppen vor dem Kapitol, sei nicht zerbrochen, sondern einfach unvollendet.

Poesie als Fenster zur Welt

Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman war 2017 von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel "National Youth Poet Laureate" geehrt worden. Wie US-Präsident Biden hatte die Poetin als Kind einen Sprachfehler – der Griff zum Stift war ihr Weg, ihre Gedanken mit der Welt zu teilen. Die historische Tragweite ihres Auftritts war Gorman bewusst: "Wir sind die Nachfahren eines Landes und einer Zeit, in der ein dünnes schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde, davon träumen kann, eines Tages Präsidentin zu werden – um dann für einen Präsidenten ein Gedicht zu verlesen."

Jüngste Poetin bei einer Angelobungsfeier

Bei vergangenen Amtseinführungen von US-Präsidenten haben immer wieder Poetinnen und Poeten ihre Werke rezititiert, Gorman ist allerdings mit Abstand die jüngste. Während ihres Auftritts ehrte Gorman ihre Vorgängerin Maya Angelou, die bei der Amtseinführung Bill Clintons eines ihrer Gedichte verlesen hatte, mit einer kleinen Geste: Sie trug einen Ring in Form eines Vogels in einem kleinen goldenen Käfig – eine Anspielung auf Angelous Werk "I know why the caged bird sings" (Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt). (APA, rio, 21.1.2021)