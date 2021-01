"If you’re reading this, we need your help building back better"

Die neue Website des präsidialen Amtssitzes gibt es nun auch alternativ in dunklem Design. Foto: Screenshot

Der Machtwechsel in den USA ist vollzogen. Nach der ohne Zwischenfällen verlaufenen Amtsübergabe, die die Qanon-Bewegung in eine veritable Sinnkrise gestürzt hat, ist Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen und hat dort erste Amtshandlungen vollzogen, darunter etwa die Rückgängigmachung des Ausstiegs aus der Weltgesundheitsorganisation.

Auch digital ist die "Transition" schon gut fortgeschritten. Das Weiße Haus verfügt bereits über eine – wenn auch in Teilen noch zu erweiternde – Website. Und die erfreut einige Leute gleich einmal mit neuen Features und einer geheimen Botschaft.

Dunkles Design und Rekrutierungsbotschaft

Die neue Funktion nennt sich "High Contrast" und ist eigentlich ein Dunkelmodus. Sie soll, gemeinsam mit der Möglichkeit, größeren Text anzuzeigen, einerseits Menschen mit Sehbehinderungen das Lesen erleichtern. Andererseits bedient sie auch all jene, die lieber Inhalte auf dunklem Hintergrund lesen, weil dies die Augen weniger anstrengt.

Die "Geheimbotschaft" im Quellcode der whitehouse.gov-Startseite. Foto: Screenshot

Die geheime Botschaft versteckt sich hingegen nicht im standardmäßig sichtbaren, gerenderten Teil der Seite. Man findet sie, wenn man stattdessen den Quellcode inspiziert. "If you’re reading this, we need your help building back better" (sinngemäß: "Wenn du das liest: Wir brauchen deine Hilfe, um [Anm.: die USA] besser wiederaufzubauen") steht dort versteckt als HTML-Kommentar mit einem Verweis auf die Jobseite der US Digital Services. Nachrichten, die mit "" umschlossen sind, dienen dazu, Vermerke im HTML-Quellcode zu setzen, etwa um zu vermerken, welcher Teil des Codes was tut. Browser überspringen diese Elemente einfach, während sie die Seite laden.

Kaum Tracking

Auch im Hinblick auf Tracking wurde das neue Webportal des Weißen Hauses bereits einer ersten Prüfung unterzogen. Das Resultat laut dem Blacklight-Prüftool von The Markup: Es gibt einen Tracker für Google Analytics und ein Third Party-Cookie. Dieses stammt von New Relic, einem amerikanischen Telemetriedienst für die Messung der Performance von Webseiten und Apps. (gpi, 21.1.2021)