Wien/Schwechat – Der Flughafen Wien hofft nach dem massiven Einbruch 2020 auf einen Aufschwung ab Mitte des Jahres. "Während sich aus heutiger Sicht die ersten drei bis sechs Monate noch schwach entwickeln werden, ist ab Sommer und im zweiten Halbjahr ein deutlicher Anstieg bei den Passagieren zu erwarten", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach 7,8 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr rechnet der Vorstand heuer mit 12,5 Millionen Fluggästen und einem kleinen Gewinn.

Bis zu 99 Prozent weniger Fluggäste

Der Wiener Flughafen hat im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise um 75 Prozent weniger Fluggäste abgefertigt als 2019. Die stärksten Passagierrückgänge verzeichnete der Flughafen mit minus 99 Prozent im April und Mai, aber auch im Juni, November und Dezember betrug das Minus über 90 Prozent. Am schwächsten Tag des Jahres, dem Ostermontag, 13. April, frequentierten gerade einmal 154 Reisende das Terminalgebäude.

Schwarze Zahlen als Ziel

Die Flughafen Wien AG hat im vergangenen Jahr erstmals in ihrer Geschichte einen Verlust geschrieben. Im Geschäftsjahr 2021 will der Vorstand aber bereits wieder schwarze Zahlen schreiben. Aus heutiger Sicht werde heuer ein Umsatz von 430 Millionen Euro, ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 150 Millionen und ein Nettogewinn von vier Millionen erwartet. Die Nettoverschuldung werde auf rund 100 Millionen Euro sinken und die Investitionen bei rund 62 Millionen liegen. Die Liquidität sei für alle vorhersehbaren Krisenszenarien gesichert, hieß es in der Pressemitteilung.

Verlängerung der Kurzarbeit

Die Prognosen macht der Flughafenvorstand von den Impfungen abhängig. "Das steigende Vertrauen der Bevölkerung in die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der Impfung sollte trotz der aktuell schwierigen Phase in der Folge dazu führen, dass wieder mehr Menschen für Sommer und Herbst Urlaubsflüge buchen", erklärte Vorstand Günther Ofner. "Für das Gesamtjahr rechnen wir mit rund 12,5 Millionen Passagieren am Standort Wien, mehr als 70 Prozent davon erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte", ergänzte Vorstandskollege Julian Jäger. Das Vorstandsduo drängt auf eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit. Das sei die Voraussetzung, um Kündigungen zu vermeiden. (APA, 21.1.2021)