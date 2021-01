Die Wiener Linien reagierten wie üblich schnell auf den Trend.

Foto: Wiener Linien

Es war ein kalter 20. Jänner, an dem die Ära Trump zu Ende ging und der neue US-Präsident Joe Biden feierlich angelobt wurde. Das Internet interessiert sich aber offensichtlich mehr für die kleinen, schrägen Dinge des Tages und generierte mit dem dick eingehüllten US-Senator Bernie Sanders den ersten Meme-Hit des Jahres.



Der mittlerweile 79-Jährige Sanders gehört zur Covid-19-Risikogruppe, weshalb er bei der Angelobung aufgrund der Temperaturen nicht nur stark vermummt, sondern auch mit großem Abstand zu anderen Personen saß. Das dadurch entstandene Bild inspirierte mehrere Kreative und Firmen, ein Meme aus der Situation zu basteln. Auch die Wiener Linien zogen schnell nach und lieferten ebenfalls einen passenden Beitrag.

Bernie Sanders chillt vor STANDARD-Redaktion. Foto: Google

Meme Generator

Wer sich selbst an einem Meme versuchen will, der kann sich das PNG ebenfalls auf Twitter besorgen. Oder aber man macht es sich noch leichter. So hat ein Softwareentwickler einen Meme-Generator gebaut, mit dem man Sanders in die eigene Gasse setzen kann. Alles was es dafür braucht, ist die Eingabe einer beliebigen Adresse, um den Rest kümmert sich die Web-App selbst. Das Ergebnis wird dann als fertiges Bild geliefert.

Wie das möglich ist, ist einfach erklärt: Der Meme-Generator greift schlicht auf das Bildmaterial von Google Street View zurück. (red, 21.1.2021)