Der Schach-Boom rund um "The Queen's Gambit" verschafft Online-Turnier erstmals eine Million Zuschauer

Bekannte Streamer versammelten sich für das Turnier.

Foto: Twitch

Nicht zuletzt aufgrund der populären Netflix-Serie "The Queen’s Gambit" erfreut sich Schach derzeit großer Beliebtheit. Auch auf dem Streaming-Service Twitch ist der Trend bemerkbar und so konnten bei einem Turnier erstmals 91.000 Zuschauer gleichzeitig in einem Schach-Stream erreicht werden. Rekord.



Seit dem 6. Jahrhundert in Indien und seit dem 13. Jahrhundert auch in Europa, ist Schach fest in der Spielkultur etabliert. Dank diverser Lockdowns und der Netflix-Serie, die die Geschichte einer Schachspielerin erzählt, wurde das Brettspiel im letzten Jahr von vielen Leuten neu entdeckt. Laut US-Händlern waren Schach-Spiele Ende 2020 sogar ausverkauft, wie etwa NPR berichtete. Chess.com, eine der bekanntesten Schach-Online-Plattformen, freute sich laut Online-Plattform "Dexerto" ebenfalls über hunderttausende neue Mitglieder.

Schach-Streaming

Auf der Streaming-Plattform Twitch war Schach in den letzten Jahren weniger populär, aber auch hier begann langsam aber sicher das Interesse zu wachsen. Den bisherigen Höhepunkt hatte der Trend am 16. Jänner. Beim sogenannten Blockchamps-Events spielten unter anderem bekannte Minecraft-Streamer die Online-Version des Spiels. Das Ergebnis waren 91.000 Zuschauer gleichzeitig und insgesamt knapp über eine Million "unique views", also Zuschauer über den gesamten Zeitraum des Events.

Aktuell findet man im Schnitt rund 130 Schach-Streamer auf Twitch, was immerhin einen Platz in den Top 30 der Plattform bedeutet. Der neue E-Sport-Trend wird es wohl trotzdem nicht, vergleicht man die Zahlen mit Fortnite oder League of Legends, dennoch eine erfrischende Abwechslung, die wohl noch ein paar Monate andauern wird. (aam, 21.12021)