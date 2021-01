Angela Merkel droht mit Grenzkontrollen, wenn sich die EU-Staaten nicht einem strikten Einreiseregime unterziehen. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Deutschland fordert die EU-Partnerstaaten zu einem strikten gemeinsamen Vorgehen auf, um die Ausbreitung von mutierten Typen des Coronavirus, wie sie in Brasilien und Großbritannien bekannt geworden sind, auf das Gebiet der Europäischen Union zu stoppen. Nur wenn das in einer "koordinierten Aktion" geschehe, könne das Virus effektiv eingehegt und der freie Personenverkehr in einem Europa der offenen Grenzen gesichert werden.

Es sei "dringend nötig", entsprechende Maßnahmen zu treffen. Das geht aus einem dem STANDARD vorliegenden Strategiepapier aus Berlin hervor, das die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei dem am Donnerstagabend per Videokonferenz stattfindenden EU-Gipfel mit Nachdruck vertreten wird. Sie machte nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz deutlich, dass Deutschland sonst, wie schon im vergangenen Frühjahr, seine Grenzen für die Nachbarländer schließen und strenge Grenzkontrollen einführen könnte. "Wenn Länder ganz andere Wege gehen sollten, was ich im Augenblick nicht sehe, aber das kann auch sein, dann muss man zum Äußersten bereit sein und sagen: Dann müssen wir auch wieder Grenzkontrollen einführen", erklärte die Kanzlerin.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl

Die deutsche Strategie sieht vor, das alle EU-Staaten – auch die Nicht-EU-Mitglieder im Schengenraum wie die Schweiz, Norwegen und Lichtenstein – beim Einreiseregime gegenüber Drittstaaten deckungsgleich vorgehen. Alle Reisenden, die sich zehn Tage vor der Einreise in die EU in einem Land mit der Virusvariante B.1.1.7 oder in Brasilien aufgehalten haben, müssten davor verpflichtend einen Test machen und dann in Quarantäne bleiben.

Fluglinien müssten verpflichtet werden, dass Passagiere maximal 48 Stunden vor dem Einchecken einen Test machen, der negativ ausgehe, sonst sei die Flugreise zu verweigern. Ausnahmen von der Quarantäneverpflichtung – etwa für Durchreisende oder im Güterverkehr – müssten sehr eng gehalten werden.

Die deutsche Regierung betont, dass die EU-Kommission keine Möglichkeit habe, das durchzusetzen. Also müssten die Staaten sich freiwillig einem strikten Regime unterordnen. Jedes Mitgliedsland habe aber selbstverständlich die Möglichkeit, über diese Mindestanforderungen hinaus strengere Maßnahmen zu setzen, wie das im Frühjahr 2020 bereits der Fall war. Zeitlich begrenzte Reisebeschränkungen könne es auch für EU-Bürger und Menschen mit Aufenthaltsrecht im EU-Raum geben. Als Basis dafür sollten in der Regeln die Daten der gemeinsamen Gesundheitsbehörde ECDC gelten. (Thomas Mayer, 21.1.2021)