Starkoch Tim Mälzer wird am 22.1. 50 Jahre alt. Foto: imago images/Stephan Wallocha

Hamburg – Tim Mälzer, gerne plaudernder Fernsehkoch, feiert am 22. Jänner seinen 50. Geburtstag und gibt im Interview mit der Deutschen Presseagentur einiges über seine Essvorlieben preis. Das sei unter anderem Essen seiner Kindheit: "Das ist der Wackelpeter (Götterspeise), das sind bei mir die Dosenravioli, die Spaghetti Bolognese und lustigerweise sowas wie Spezi zu bestimmten Genüssen", sagte Mälzer. Er esse auch heute noch sehr gern alles Frittierte und Fertiggerichte, "die vielleicht nicht über eine aromatische Raffinesse verfügen, die aber einfach die Grundbedürfnisse aufs Äußerste befriedigen."

Dazu gehöre auch der Hot-Dog von Ikea, der Bratensatz von faschierten Laibchen, Dosenmandarinen und Fertigmayonnaise. "Einen Kindergeschmack verliert man nie." Oft müsse er sich dafür sogar entschuldigen. Seine Kiste der "guilty pleasures" sei auf jeden Fall "sehr voll". Den Geburtstag will Mälzer mit einer Onlinekochparty feiern, die er aus dem Restaurant "Die gute Botschaft" an der Außenalster in die sozialen Netzwerke streamen möchte.

Sein erfolgreichstes Fernsehformat – er bekam dafür den deutschen Fernsehpreis verliehen – ist die Sendung "Kitchen Impossible", in dem er sich mit einem anderen Koch oder Köchin im Wettkampf begibt: Die Teilnehmer werden an ihnen davor unbekannte Orte geschickt und müssen dort ein Gericht verkosten. Dieses muss dann ohne Rezept nachgekocht werden. Eine ortsansässige Jury bewertet dann die Leistung und vergibt Punkte. Die neue Staffel startet am 14. Februar auf Vox. Coronabedingt werden die Köche diesmal in österreichischen und deutschen Küchen zu sehen sein. Zum Staffelfinale gibt es dann eine Premiere: In der "Best Friends-Edition" treten mit Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann gleich drei Köche gegeneinander an. (Apa, red)