Am 13. Jänner ging auf der Standard.at ein Programmhinweis online. Verwiesen wurde auf einen neuen Teil der Dokureihe "Menschen & Mächte". Unter dem Titel "Die Kinder-Retterin und der Massenmörder" wird darin der Einfluss zweier österreichischer Protagonisten im Jugoslawien des Zweiten Weltkriegs beleuchtet. Auf der einen Seite steht Diana Budisavljević, ihres Zeichens die Kinderretterin, auf der anderen Franz Böhme, Bevollmächtigter Kommandierender General in Serbien und verantwortlich für Massaker an der Zivilbevölkerung.

Zusammen mit dem Artikel gingen zwei Porträts online. Eines zeigte Budisavljević, das andere Böhme. So dachte man zumindest, bis 20 Minuten nach Erscheinen des Artikels im Forum ein Post aufschien:

Unter dem Post entwickelte sich eine Diskussion darüber, wie die Redaktion darauf aufmerksam gemacht werden könne. Aufgrund der aktiven Moderation des Forenteams war dazu jedoch gar kein weiterer Schritt nötig. Die Moderator*innen beschlossen, den User zu kontaktieren. Er habe ausgewiesenes Wissen über den Sachverhalt und könne zu hundert Prozent bestätigen, dass es sich dabei nicht um Franz Böhme handle.

Kontakt mit dem ORF

Der Sache sollte weiter auf den Grund gegangen werden, die Redaktion wurde mit an Bord geholt. Diese setzte sich mit dem Macher der Dokumentation, Zoran Dobrić, und dem ORF in Verbindung. Kann es denn sein, dass jemand anderes abgebildet ist?

Nein, lautete die erste Antwort, es müsse sich um Franz Böhme handeln – das verwendete Porträt hänge in zwei Gedenkstätten, dem Memorialpark Kragujevac und dem Belgrader Museum der Genozid-Opfer. Die darauf abgebildete Person wird dort als Franz Böhme ausgewiesen. Wir teilten diese Information mit dem betreffenden User, dieser war sich seiner Sache jedoch weiterhin sicher.

Um sein Argument zu untermauern, stellte er ein detailliertes Dossier über Böhme zusammen. Zugleich lieferte er eine Reihe an plausiblen Argumenten. So ist etwa die Ordensspange, die der abgebildete General trägt, eindeutig mit deutschen Auszeichnungen bestückt. Böhme aber trug österreichische aus der k. u. k Zeit. Die Redaktion beschloss daraufhin, das betreffende Bild aus dem Artikel zu nehmen.





Paul Bader oder Franz Böhme? An diesem Porträt entfachte sich die Diskussion. Im ursprünglichen Artikel wurde der Bildausschnitt so gewählt, dass die Ordensspange des Generals zu sehen war. Foto: orf

Wer war das nun?

Tags darauf erhielt die Redaktion eine weitere Mail. Wieder von besagtem User. Inzwischen war klar, dass es sich dabei um eine bei Orden und Auszeichnungen versierte Person handelte. Selber sei man gerade dabei, ein Lexikon über die österreichischen Generäle zwischen 1919 und 1945 zu publizieren, hieß es. Corona verzögere den Prozess. Zusammen mit einem Kollegen konnte die Person auf dem Bild identifiziert werden: Es handelt sich dabei um den General der Artillerie Paul Bader. Dieser löste Böhme 1941 ab, denn dieser sei nur interimistisch als kommandierender General und Befehlshaber in Serbien tätig gewesen.

Die Informationen wurden weitergeleitet an Dobrić, dieser scheint von der neuen Sachlage überzeugt zu sein und versucht nun die Gedenkstätten ebenfalls davon zu überzeugen. Ein einziger Post in einem Forum hat somit eine Diskussion in Serbien über die korrekte Zuordnung von Bildern in einer Gedenkstätte angestoßen. (Alexander Barnsteiner, 12.2.2021)