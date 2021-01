Registrierungen sind erst seit wenigen Tagen in Niederösterreich, Wien und Vorarlberg möglich. In Kärnten und Oberösterreich können sich zudem über 80-Jährige voranmelden

Knapp 850.000 Personen haben sich für eine Covid-19-Schutzimpfung bereits vorregistrieren lassen. Foto: APA/Land OÖ/Ernst Grilnberger

Wien – Der Impfstoff in Österreich ist nach wie vor ein rares Gut im Vergleich zu den Interessierten, die eine Corona-Impfung erhalten wollen.

Nach STANDARD-Recherchen haben sich mittlerweile bereits knapp 850.000 Österreicherinnen und Österreicher für eine Schutzimpfung vorangemeldet. Dabei ist die allgemeine Vorabregistrierung erst seit einigen Tagen in Niederösterreich, Wien und Vorarlberg möglich. In Kärnten und Oberösterreich können sich zudem über 80-Jährige, die nicht in Heimen wohnen, ebenfalls voranmelden. Eine Übersicht samt Informationen zur Anmeldung für alle Bundesländer gibt es auf der Seite österreich-impft.at.

Konkret haben sich in Wien nach aktuellen Angaben der Stadt vom Donnerstag 363.000 Personen vormerken lassen. In Niederösterreich waren es bis Mittag 342.000 Interessierte. Vorarlberg meldete über das Dashboard des Landes knapp 90.000 Vormerkungen.

In Kärnten haben sich nach Auskunft des Landes knapp 25.000 Personen über 80 Jahren, die zu Hause wohnen, angemeldet. Auch in Oberösterreich ist die Voranmeldung vorerst nur für diese Altersgruppe möglich: Hier waren es rund 27.500 Anmeldungen. Das macht zusammengerechnet rund 847.500 Interessierte. Viele davon müssen aufgrund der Knappheit an verfügbaren Impfdosen aber wohl noch einige Wochen oder Monate auf ihren Impftermin warten.

Rund 150.000 Personen bis Mittwochabend geimpft

Geimpft wird bereits in ganz Österreich. Allerdings sind die – noch äußerst knapp verfügbaren – Dosen nach der Prioritätenreihung vor allem für medizinisches Personal, Mitarbeiter sowie für Personen in Pflegeheimen vorgesehen.

In weiteren Bundesländern starten die Anmeldungen für Impfungen in Kürze: Im Burgenland ist eine Anmeldung ab Freitag online möglich. In der Steiermark können sich über 80-Jährige ab 25. Jänner online oder telefonisch anmelden, Infos dazu sollen per Post erfolgen. In Salzburg und Tirol ist die Online-Registrierungsplattform noch nicht offen. Anmeldungen für über 80-Jährige sollen ab 1. Februar möglich sein.

Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums wurde errechnet, dass bislang bis Mittwochabend, 18 Uhr, rund 150.000 Personen geimpft wurden. (David Krutzler, 21.1.2021)