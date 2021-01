Wieso die Gefahr durch Atomwaffen so groß ist wie nie zuvor und was Joe Biden dagegen tun kann

Beim Gedanken daran, dass Donald Trump seit kurzem keinen Zugang mehr zu Atomwaffen hat, fällt wohl so manchem ein Stein vom Herzen. Eine Zeit zum Aufatmen ist es dennoch nicht – denn die atomare Bedrohung ist laut Experten so groß wie nie. Wieso diese so unterschätzt wird, wie gefährlich die Lage ist und warum große Hoffnungen auf dem neuen US-Präsidenten Joe Biden ruhen, erklärt Fabian Sommavilla vom STANDARD. (red, 21.1.2021)