Oskar Schindler (Liam Neeson) rettete mit seiner Frau 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung – "Schindlers Liste" um 22.35 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Universal / David James

19.40 REPORTAGE

Re: Mit Anwälten für Klimaschutz – Bürger verklagen die EU Zehn Familien aus ganz Europa führen einen Prozess gegen die EU. Sie sehen sich in ihrer Existenz bedroht, weil faktisch zu wenig gegen den Klimawandel gemacht werde. Bis 20.15, Arte

20.15 HEIMATFILM

Die Fremde und das Dorf (Ö/D 2013, Peter Keglevic) Im steirischen Bergland gehen die Wogen hoch, als ein italienisches Erdbebenopfer ein dunkles Familiengeheimnis zu lüften droht. Mit Manuel Rubey, Henriette Confurius und Max von Thun. Bis 21.50, ORF 3

21.40 ROLLING STONES

Das kurze Leben des Brian Jones Er war der Gründer und "Bad Boy" der Rolling Stones. Am 2. Juli 1969 ertrank Gitarrist Brian Jones (1942–1969) unter mysteriösen Umständen im Swimmingpool seines Landhauses. Um 22.35 Uhr geht es in der Doku Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me um den Gitarristen Ronnie Wood, der 1975 zu den Rolling Stones stieß. Bis 23.45, Arte

21.50 ALPENWESTERN

Das finstere Tal(Ö/D 2013, Andreas Prochaska) Ein düsteres Geheimnis, ein entlegenes Hochtal und ein schweigsamer Fremder: Das sind die Zutaten für ein bedrückendes Alpendrama, das Ende des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Mit einem grimmigen Tobias Moretti und Sam Riley. Bis 23.40, ORF 3

22.35 HOLOCAUST

Schindlers Liste(Schindler’s List, USA 1993, Steven Spielberg) Der Film über den Industriellen Oskar Schindler, der 1200 Juden vor dem Holocaust rettete, wurde zu Spielbergs großem Triumph. Sieben Oscars! Mit Liam Neeson, Ben Kingsley und Ralph Fiennes.

Bis 1.35, ORF 2

23.15 SATIRE

Gute Nacht Österreich Der neue Sendeplatz dürfte Peter Klien und seine Late Night Show beflügeln. Vergangene Woche waren immerhin im Schnitt 241.000 Zuseher dabei. Allerdings: Das Ende in ORF 1 naht. Nur noch zwei Folgen! Bis 23.45, ORF 1

23.30 KRIMISERIE

They Were Ten (S1/1–6) Zehn Personen, die einander nicht kennen, werden unter einem beruflichen oder privaten Vorwad in ein angebliches Luxushotel auf der Teufelsinsel vor der Küste von Französisch-Guayana gelockt. Dort sollen sie für ein Verbrechen bezahlen und geraten in einen Albtraum, der nicht enden will. Die sechsteilige französische Thrillerserie basiert auf dem Roman And Then There Were None von Agatha Christie aus dem Jahr 1939. Bis 4.25, ZDF neo

23.40 TRASH-ACTION

Machete(USA 2010, Ethan Maniquis, Robert Rodriguez) Danny Trejo als wilder, guter Mann, der nichts als seine Ruhe will. Da Robert De Niro, Steven Segal und Don Johnson etwas dagegen haben, muss er seine Machete schwingen. Ein Gemetzel und eine blutige Parabel auf US-mexikanische Grenzpolitik, in der Gesetzlosigkeit längst Realität ist. Bis 1.45, ProSieben