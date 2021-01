"Among Us" entwickelte sich 2020 zum Indie-Hit. Foto: Innersloth

Das Indie-Game "Among Us" hat sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 zu einem regelrechten Kultspiel entwickelt: Freundeskreise trafen sich während der Corona-Lockdowns nicht mehr in der Kneipe auf ein Bier, sondern beschimpften und beschuldigten sich stattdessen abends auf einem virtuellen Raumschiff. Im November vergangenen Jahres spielte etwa eine halbe Milliarde Menschen das Spiel, bei dem ein Team aus Astronauten verschiedene Aufgaben löst, während ein Verräter diese zu sabotieren versucht.

"Among Us 2" wurde gestrichen

Im September kündigte das Team hinter "Among Us" an, dass der ursprünglich geplante zweite Teil des Spiels gestrichen wird und dass man sich stattdessen darauf konzentrieren werde, den ersten Teil weiterzuentwickeln und mit neuen Features zu versehen.

So ist für das Jahr 2021 unter anderem eine neue Map – das "Airship" – geplant. Diese soll neue Aufgaben für die Crewmitglieder ebenso wie neue Spielelemente, darunter Leitern und sich bewegende Plattformen, beinhalten. Zudem wird es für Spieler möglich sein, nach einem Crewmeeting direkt in einen ausgewählten Teil der Karte zu wechseln.

Innersloth

Zudem ist ein neues Account-System geplant, das den Hosts der Spiele weitere Möglichkeiten der Moderation bieten soll.

Neue Features verzögern sich

In naher Zukunft möchte Innersloth, das Studio hinter "Among Us", eine öffentliche Roadmap zu den geplanten Terminen für die neuen Features veröffentlichen. Auch äußert sich Innersloth dazu, warum es zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung der neuen Funktionen kommt: "'Among Us' hat Ende 2020 eine unglaubliche Zugkraft erlangt, mit der wir nicht gerechnet haben, und das bedeutete eine Menge Veränderungen für uns", so die Entwickler. Innersloth musste zwei Monate damit verbringen, umzustrukturieren, Prozesse zu klären und Kooperationen mit neuen externen Partnern einzufädeln, heißt es in einem Blogpost.

Es gebe hinter den Kulissen viel Arbeit. Und diese Optimierungen bedeuten zwar, dass man in der gleichen Zeit nicht aktiv am Spiel arbeite – dafür könne man in Zukunft aber effizienter arbeiten.

"Among Us" auf Nintendo Switch und Xbox

Zudem betont das Team von Innersloth, dass die Portierung auf neue Plattformen zusätzlichen Aufwand – unter anderem im Support – mit sich bringt. Seit Dezember 2020 ist "Among Us" auch für die Nintendo Switch verfügbar, im Laufe des Jahres 2021 soll das Spiel auch auf die Xbox One und die Xbox Series X|S kommen.

Auf dem Xbox Gamepass für PC ist das Spiel bereits erhältlich, ergänzend zu anderen PC-Plattformen und mobilen Betriebssystemen. "Among Us" ermöglicht Cross Platform Multiplayer: PC-, Android- und iOS-Spieler können also mit- beziehungsweise gegeneinander spielen.

Party-Idee für die Post-Corona-Zeit

Die Fans des Spiels warten also weiterhin gespannt auf die neuen Features sowie auf die Portierung für weitere Konsolen. Stellt sich die Frage: Was tun wir, wenn der Rollout der Features so lange dauert, dass er in die Post-Corona-Zeit fällt? Und was tun wir mit dem ganzen Misstrauen gegenüber den eigenen Freunden, wenn wir uns wieder in der realen Welt treffen dürfen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert der Youtuber James Charles: Er organisierte eine Runde "Among Us" als Real-Life-Partyspiel. (stm, 21.1.2021)