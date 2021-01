Düsseldorf – Oliver Voigt scheidet zum Monatsende aus der der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group (HMG) aus und wird sich außerhalb der Dieter von Holtzbrinck-Mediengruppe (DvHM-Gruppe) neuen Aufgaben widmen. Die Trennung erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", gab der Handelsblatt-Konzern am Donnerstag in einer knappen Aussendung bekannt. Der 54-Jährige war einst Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich und davor der VGN (Verlagsgruppe News).

Voigt hat in den letzten zweieinhalb Jahren in der HMG gearbeitet und bereits im Sommer letzten Jahres seine operativen Aufgaben an Andrea Wasmuth als Geschäftsführerin und an den erweiterten HMG-Führungskreis der Geschäftsleitung übergeben. Wasmuth ist damit jetzt alleinige HMG-Verlagschefin. (red, 21.1.2021)