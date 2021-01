Demonstranten fordern ein Impeachment Donald Trumps. Foto: Kena Betancur / AFP / APA

Washington – Nach dem Ende der Präsidentschaft von Donald Trump ist weiter unklar, wann genau das Amtsenthebungsverfahren im US-Senat gegen ihn beginnt. Mitch McConnell, republikanischer Minderheitsführer im Senat, will den Demokraten eine Verzögerung bis Anfang Februar vorschlagen, damit Trump Zeit habe, ein Anwaltsteam zusammenzustellen, wie US-Medien am Donnerstag berichteten. Der republikanische Senator Mike Braun ging sogar von einem Start erst Mitte Februar aus.

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte zuvor bei einer Pressekonferenz keine Angaben dazu gemacht, wann der Anklagepunkt "Anstiftung zum Aufruhr" an den Senat übermittelt werden soll. Die Übermittlung ist die Voraussetzung dafür, dass das Verfahren im Senat beginnen kann.

"Es wird bald sein"

Pelosi sagte lediglich, das Repräsentantenhaus sei bereit für eine Übermittlung. Auch der Senat, wo das Verfahren gegen Trump geführt wird, habe mitgeteilt, man stehe bereit, den Anklagepunkt in Empfang zu nehmen. Die Demokratin sagte mit Blick auf das Verfahren weiter: "Es wird bald sein." Sie denke nicht, dass sich das Verfahren lange hinziehen werde. Konkreter wurde sie aber nicht.

Die Demokraten wollen mit dem Verfahren eine lebenslange Ämtersperre für den Republikaner erreichen, den sie für den Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol mitverantwortlich machen.

Entscheidung im Senat

Nur eine Woche nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger Trumps hatte das Repräsentantenhaus Mitte Jänner ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eröffnet. Ein solches Verfahren wird zwar vom Repräsentantenhaus eingeleitet, aber im Senat geführt und entschieden – nach dem Vorbild eines Gerichtsverfahrens.

Pelosi hat bereits mehrere sogenannte Impeachment-Manager berufen, die das Repräsentantenhaus als Ankläger in dem Verfahren vertreten sollen. Unklar ist US-Medien zufolge aber noch, wer Trump als Verteidiger im Senat vertreten wird. Der Fernsehsender CNN berichtete am Donnerstag, unter den Demokraten im Repräsentantenhaus werde diskutiert, den Anklagepunkt gegen Trump womöglich schon am Freitag an den Senat zu übermitteln. Dass Trump noch keine Verteidiger benannt habe, erschwere das weitere Vorgehen jedoch. (red, APA, 21.1.2021)