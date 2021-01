Der Kristallkonzern Swarovski trauert um Gernot Langes-Swarovski.

Foto: APA/ROBERT PARIGGER

Wattens – Gernot Langes-Swarovski ist am Donnerstag im 77. Lebensjahr nach langer Krankheit im Beisein der engsten Familie gestorben. Das teilte das Swarovski-Unternehmen am Freitag mit. 35 Jahre lang stand Gernot Langes-Swarovski als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze des Kristallkonzerns. Mit 17 Prozent war er größter Einzelgesellschafter. Die Beisetzung findet in den kommenden Tagen im engsten Familienkreis statt.

Langes-Swarovski war einer der schillerndsten und bekanntesten Tiroler Unternehmer. Der langjährige Chef des Wattener Kristallkonzerns war Urenkel von Daniel Swarovski, der das Unternehmen gegründet hatte. Auch nach seinem Abschied von der Unternehmensspitze 2002 blieb die Macht in seinem Familienzweig, Sohn Markus wurde Chef. Inzwischen führt aber Robert Buchbauer aus dem Stamm Fritz den Konzern. Langes-Swarovski war Teil des Stamms Alfred.

Wortgewaltig

Ins Familienunternehmen eingestiegen war der stets wortgewaltige Unternehmer 1964, er internationalisierte das Unternehmen, und unter seiner Ägide wurde das Kerngeschäft mit den geschliffenen Glaskristallen für die Mode- und Schmuckindustrie weiterentwickelt. In London wurde in den 80er-Jahren der erste Swarovski-Shop aufgesperrt.

Zum hundertjährigen Firmenjubiläum setzten sich Familie und Unternehmen 1995 ein Denkmal: Sie eröffneten die Kristallwelten in Wattens. André Heller steuerte seine Ideen für das Ausstellungsareal bei.

Allerdings erlitt der Konzern unter Langes-Swarovski auch den größten Flop der Unternehmensgeschichte: Die Übernahme der US-Juwelierkette Zale wurde zum Milliardengrab. Zale musste in die Insolvenz geschickt werden, das Tiroler Unternehmen und seine Banken setzten viel Geld in den Sand.

Forellenessen in Alpbach

Der Onkel von Fiona Swarovski war Vater dreier Kinder und wurde von seinem Umfeld "Gerni" genannt. Berühmt war auch das Forellenessen, das der Marketingexperte regelmäßig im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach veranstaltete.

Hobbys hatte der Unternehmer zahlreiche. Er war Biobauer und produzierte Wein in China und Argentinien. Er war Flugunternehmer, übernahm 1978 die Firma Aircraft Innsbruck und machte daraus die Charter-Airline Tyrolean Jet Services. Auch als Fußballpräsident des FC Swarovski Tirol hatte er Erfolg.

2007 wurde Langes-Swarovski vom Land Tirol mit der höchsten Auszeichnung des Landes geehrt, dem Ehrenring. Er trug zudem das Goldene Verdienstkreuz der Republik Österreich. (gra, luis, 22.1.2021)