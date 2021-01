Deutlicher Schub vor allem bei Notebook-Geschäft – Wechsel an der Spitze soll dauerhafte Wende bringen

Bei Intel läuft das Geschäft wieder gut – aber vorerst nur wegen Einmaleffekten Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Der US-Chipkonzern Intel hat im vergangenen Quartal die Geschäftserwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Umsatz von 20 Mrd. Dollar nahm Intel rund 2,6 Mrd. Dollar (2,14 Mrd. Euro) mehr ein als zuvor in Aussicht gestellt. Das war zugleich ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im gesamten Jahr stiegen die Erlöse um acht Prozent auf den Rekordwert von 77,9 Mrd. Dollar.

Der Quartalsgewinn fiel um 15 Prozent auf 5,9 Mrd. Dollar, wie Intel nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Im Geschäft mit Rechenzentren sank der Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 6,1 Mrd. Dollar. Im gesamten Jahr stiegen die Erlöse jedoch nach dem Corona-Boom beim Datenverkehr um elf Prozent auf 26,1 Mrd. Dollar. Mit dem Arbeiten und Lernen zuhause hatten 2020 unter anderem Videokonferenzen stark zugenommen. Das machte den Ausbau in Rechenzentren notwendig, von dem auch Intel profitierte. Der Bereich warf einen operativen Quartalsgewinn von knapp 2,1 Mrd. Dollar ab.

Details

Im Geschäft mit PC-Prozessoren stiegen die Erlöse im vergangenen Quartal um neun Prozent auf 10,9 Mrd. Dollar. Den Ausschlag dafür gab ein Sprung beim Notebook-Absatz – der auch als eine Folge der Corona-Pandemie gilt. Das operative Ergebnis des Bereichs stieg um gut zehn Prozent auf 4,5 Mrd. Dollar.

Intel steht vor einem Wechsel an der Firmenspitze: Zum 15. Februar soll der erfahrene Tech-Manager Pat Gelsinger den Chefposten übernehmen. Der Konzern war zuletzt unter anderem durch Verzögerungen beim Start einer neuen Prozessor-Technologie zunehmend unter Druck geraten. Die Intel-Aktie gab im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als vier Prozent nach.

Der scheidende Chef Bob Swan sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Zahlen, Intel mache gute Fortschritte dabei, die Probleme bei der Produktion von Chips mit Strukturbreiten von 7 Nanometern zu überwinden. Der Konzern hatte im Sommer ankündigen müssen, dass diese neuen Prozessoren sich weiter verzögern und erst Ende 2022 oder Anfang 2023 auf den Markt kommen werden. Grund ist ein Fehler im Produktionsverfahren, der zu einem überhöhten Anteil unbrauchbarer Chips führte.

Im Zusammenhang mit den Problemen kam auch die Möglichkeit auf, dass Intel die neuen Prozessoren komplett bei anderen Firmen produzieren lassen könnte statt in den eigenen Werken. Jetzt sagte Gelsinger, er gehe davon aus, dass der Großteil der Produktpalette 2023 aus Intel-Fabriken kommen werde. Zugleich sei aber wahrscheinlich, dass man bei "einzelnen Technologien und Produkten" verstärkt auf externe Fertiger setzen werde.

Ausblick

Die 7-Nanometer-Technologie zu meistern ist extrem wichtig für die Zukunft von Intel. Je niedriger die Strukturbreiten, desto mehr Prozessoren passen auf eine Halbleiter-Scheibe bei der Produktion. Zudem arbeiten die Chips dadurch effizienter und stromsparender. Der Konkurrent AMD hat bereits 7-Nanometer-Produkte im Angebot. Schon bei der aktuellen 10-Nanometer-Technik hatte Intel mit Verzögerungen zu kämpfen.

Jüngst verstärkte Apple den Druck mit der Umstellung seiner Mac-Computer auf Prozessoren aus eigener Entwicklung statt Intel-Chips. Gelsinger zeigte sich überzeugt, dass der Konzern in eine Position der Stärke zurückfinden werde: "Intel hat auch früher schon Zyklen durchlebt." So habe man den Wandel der Branche zu Prozessoren mit mehreren Rechenkernen zunächst verpasst – dann in dem Bereich aber mehr als aufgeholt. Gelsinger war mehrere Jahrzehnte bei Intel gewesen, unter anderem als Technologiechef, bevor er 2009 wegging.

Intel zog die Veröffentlichung der Ergebnisse um wenige Minuten vor. Man sei darauf hingewiesen worden, dass eine Infografik zu den Zahlen vorzeitig außerhalb des Unternehmens im Umlauf gewesen sei, sagte ein Intel-Sprecher der "Financial Times". (APA, 22.01.2021)