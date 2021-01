Bereits im Mai soll das Spiel erscheinen.

Foto: Capcom

Auf einem Online-Event kündigt Entwickler und Publisher Capcom das Erscheinungsdatum von Resident Evil 8 an und bestätigt, dass es auch noch für die PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Am 7. Mai 2021 wird Resident Evil 8 erscheinen und das sowohl für die neue Generation an Konsolen (PS5 und Xbox Series X/S), als auch für die etablierte (PS4/Xbox One). Wer sich das Spiel für PS4 oder Xbox One kauft, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf "Next-Gen" aufrüsten.

Mehr "Resident Evil"

Ab sofort gibt es für die PS5 eine vier Gigabyte große Demo im Playstation-Store, die geschichtlich nichts mit dem Hauptspiel zu tun hat, die aber schon Eindrücke zu Grafik und 3D-Audio vermitteln soll.

Comic-Stil

Neu angekündigt wurde Resident Evil Re:Verse für PS4 und Xbox One. Dieses Multiplayer-Spiel soll Resident Evil Village kostenlos beiliegen. Der Stil wird ein völlig anderer sein. Die Deathmatch-Kämpfe werden im Comic-Stil präsentiert und bis zu sechs Spieler unterstützen. Als Charaktere stehen bekannte Gesichter der Serie zur Auswahl, die über individuelle Fähigkeiten verfügen werden. So abgedreht wie Overwatch wird es wohl nicht werden, aber die Kombination aus Comic-Stil und einzigartigen Fähigkeiten erinnert zumindest an Spiele wie Valorant. Im hier im Artikel verlinkten Teaser-Trailer kann man sich schon einen kleinen Einblick verschaffen.



Als Schauplätze sollen bekannte Settings aus vergangenen Resident-Evil-Spielen dienen. Der Titel Re:Verse ergibt sich scheinbar aus der Tatsache, dass man nach dem Ableben als Biowaffe zurückkehren kann, um sich an Feinden zu rächen. (aam, 22.1.2021)